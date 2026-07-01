Protest în Oradea după reținerea lui Viorel Pașca. Peste 250 de oameni au ieșit în Piața Unirii / video

Protest în Oradea după reținerea lui Viorel Pașca. Peste 250 de oameni au ieșit în Piața Unirii / FOTO: colaj capturi video Facebook @Oradea24.ro

Peste 250 de persoane s-au adunat miercuri seară în Piața Unirii din Oradea pentru a-și exprima sprijinul față de Viorel Pașca, liderul Asociației Dumbrava, Dumnezeu Poartă de Grijă, reținut în dosarul instrumentat de DIICOT.

Participanții și-au manifestat solidaritatea față de Viorel Pașca, pe care îl descriu drept un om care, de-a lungul anilor, a oferit ajutor miilor de persoane aflate în suferință și familiilor acestora.

Oamenii au scandat: „Viorel nevinovat!”, „Viorel nu uita, Domnul e de partea ta!”

„Acest om este într-adevăr bunul samaritean. Acest om este un adevărat urmaș al lui Hristos care merită respectat”, a spus o femeie.

Protestul a avut loc la doar câteva ore după ce procurorii DIICOT au anunțat reținerea a șase persoane, dintre care cinci sunt membri ai familiei lui Viorel Pașca. Alte cinci persoane au fost plasate sub control judiciar.

Potrivit anchetatorilor, dosarul Asociației Dumbrava, Dumnezeu Poartă de Grijă vizează presupuse infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane. Procurorii susțin că, începând din anul 2020, sute de persoane aflate într-o stare accentuată de vulnerabilitate ar fi fost adăpostite în mai multe imobile din județul Bihor, sub aparența oferirii unor servicii sociale și medicale.

În urma celor 27 de percheziții efectuate în acest dosar, anchetatorii au ridicat sute de carduri bancare și sociale emise pe numele persoanelor găzduite, importante sume de bani în mai multe valute, documente de evidență privind internările, externările și decesele, precum și cantități de medicamente, inclusiv din categoria celor cu regim special.

DIICOT susține că activitatea desfășurată prin intermediul asociației ar fi produs un prejudiciu estimat la peste 13 milioane de lei și că persoanele găzduite ar fi fost menținute într-o stare de dependență, fără a beneficia de îngrijirea adecvată stării lor de sănătate. Procurorii au solicitat arestarea preventivă a persoanelor reținute, iar instanța urmează să se pronunțe asupra acestei cereri.

Ancheta se află în desfășurare, iar acuzațiile formulate de procurori urmează să fie analizate în instanță. Potrivit principiului prezumției de nevinovăție, persoanele cercetate beneficiază de această prezumție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.