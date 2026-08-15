Accident grav în Suceava: Un motociclist de 46 de ani a murit

Accident în Suceava. Sursa foto: Facebook

Un motociclist de 46 de ani a murit, sâmbătă, într-un accident produs în Pasul Mestecăniș, județul Suceava.

Un bărbat a murit în urma unui accident rutier produs în Pasul Mestecăniş, au anunţat, sâmbătă, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava.

Bărbatul a murit în drum spre spital

Potrivit acestora, bărbatul se afla pe o motocicletă, care a intrat în coliziune cu un autoturism. El a murit după ce a intrat în stop cardio-respirator în timp ce era transportat cu ambulanţa spre spital.

Pompierii militari au intervenit la faţa locului cu o autospecială pentru descarcerare, iar la eveniment a fost direcţionat şi un echipaj de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Suceava.

„Din păcate, bărbatul de 46 ani, care conducea motocicleta din accidentul produs în Pasul Mestecăniş, a intrat în stop cardio- respirator pe timpul transportului şi după o resuscitare de aproximativ o oră s-a declarat decesul”, au precizat oficialii ISU.

Un alt accident cu două autoturisme

Un alt accident rutier s-a produs pe raza localităţii Clit, unde au fost implicate două autoturisme. În eveniment a mai fost implicat şi un alt autoturism, care era parcat.

„Cinci persoane au fost monitorizate de către personalul medical şi paramedical la faţa locului, iar două dintre acestea, conştiente şi cooperante, au fost transportate la spital pentru investigaţii suplimentare”, au mai transmis reprezentanţii ISU, potrivit Agerpres.

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Titi Aur: Manevra pe care orice motociclist trebuie să o știe

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a explicat, în exclusivitate pentru DCNews, care este manevra pe care fiecare motociclist trebuie să o știe.

Frânarea de urgență este una dintre cele mai importante manevre pe care orice motociclist trebuie să știe să o execute corect, potrivit acestuia.

„Frânarea de urgență este manevra pe care o faci doar când ești pus în această situație. Când vorbim despre mașină, deși pare simplu - apăs pe pedala de frână - foarte mulți șoferi nu știu să facă o frânare eficientă sau nu se așteaptă că mașina frânează atât de bine.

Când suntem pe motocicletă, suntem în aceeași situație plus încă ceva - e vorba despre echilibru. La mașină ești pe patru roți, apeși pe frână - mai bine sau mai puțin bine - dar ești pe cele patru roți și doar în anumite condiții speciale ajungi să derapezi. Când vorbim despre motocicletă, frânarea la limită înseamnă și acel echilibru. Frânarea cea mai mare, 80%, se face pe roata din față. Dacă la mașină probabilitatea să se ridice pe roțile din față practic nu există sau foarte rar, la motocicletă se întâmplă foarte des. O frânare foarte eficientă sau foarte rapidă te poate face să te ridici pe roata din față, ceea ce înseamnă că ajunge să fie echilibru total doar pe roata de față, pe o suprafață foarte mică”, a explicat Titi Aur, instructor de conducere defensivă, în exclusivitate pentru DCNews.