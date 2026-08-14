Ce se întâmplă în corpul tău dacă bei 600 ml de apă pe stomacul gol

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Un pahar mare de apă băut dimineața, înainte de masă, te ajută să te hidratezi și susține funcționarea sistemului digestiv.

Într-o postare pe contul de Instagram, nutriționista Carla M. a explicat ce efecte poate avea consumul a aproximativ 600 ml de apă pe stomacul gol, în special pentru persoanele care au probleme cu constipația sau care nu consumă suficiente lichide.

Potrivit acesteia, consumul de apă după trezire hidratează mucoasele tractului gastrointestinal și ajută la funcționarea sistemului digestiv. Prin hidratare se menține o consistență potrivită a conținutului intestinal, ceea ce facilitează deplasarea acestuia prin tubul intestinal.

„Consumul de apă pe stomacul gol poate fi o metodă simplă de a susține funcționarea sistemului digestiv încă de la începutul zilei. Aportul de lichide ajută la hidratarea mucoaselor tractului gastrointestinal, susține conținutul intestinal și poate contribui la un tranzit intestinal mai eficient, mai ales în cazul persoanelor care suferă de constipație”, a scris nutriționista.

Nutriționista a explicat că este important să bei apă dimineața, deoarece stimulează reflexul gastrocolic, ceea ce crește mișcările intestinale și favorizează un tranzit mai regulat.

„Consumul de apă după trezire poate stimula reflexul gastrocolic, un răspuns natural al organismului prin care stomacul, atunci când primește lichide sau alimente, transmite semnale care intensifică mișcările intestinului. Practic, acest lucru poate favoriza apariția nevoii de a merge la toaletă dimineața și poate contribui la un tranzit intestinal mai regulat pe parcursul zilei”, a scris nutriționista.

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Apa poate reduce senzația de „stomac greu”

Potrivit specialistei, un aport adecvat de lichide ajută la menținerea unui scaun mai moale și la eliminarea mai ușoară a acestuia, ceea ce poate fi util în cazul constipației. Pe lângă hidratare, este important să ai o alimentație bogată în fibre, să faci mișcare și să ai un program regulat.

„Apa contribuie și la formarea corespunzătoare a scaunului, ajută la menținerea unei consistențe mai puțin uscate și la eliminarea mai ușoară a acestuia. Pentru persoanele cu digestie lentă, constipație sau un consum redus de lichide, acest obicei este un sprijin real în rutina zilnică”, a scris nutriționista.

Nutriționista a mai explicat că în anumite cazuri, consumul de apă dimineața poate reduce senzația de stomac greu și disconfortul intestinal.

„În unele cazuri, consumul de apă după trezire poate reduce și senzația de „stomac greu” și poate ameliora disconfortul asociat unei hidratări insuficiente”, a scris nutriționista Carla M. pe contul de Instagram.

Consumul a aproximativ 600 ml de apă pe stomacul gol poate avea beneficii pentru unele persoane, însă efectele depind de mai mulți factori: hidratare, alimentație, particularitățile organismului. De aceea, trebuie menționat faptul că acest obicei nu înlocuiește tratamentul medical în cazul afecțiunilor digestive.

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