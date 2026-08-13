Avertisment pentru cei care îi cer lui ChatGPT să le facă diete: De ce nu e o idee bună. Explicația unui nutriționist

Sursa foto: https://www.magnific.com/, @kkolosov

Foarte mulți oameni apelează la ChatGPT pentru recomandări despre alimentație. Un nutriționist avertizează că răspunsurile generate de inteligența artificială nu pot ține cont de contextul și de nevoile fiecărei persoane, iar folosirea lor pentru decizii legate de sănătate poate fi o alegere riscantă.

Inteligența artificială a devenit un instrument la îndemână, utilizat pentru a răspunde la întrebări despre alimentație, sănătate, anxietate, stil de viață și multe altele.

Cu toate că informațiile par utile, ele nu țin întotdeauna cont de nevoile fiecărei persoane, iar când vine vorba de sănătate, un răspuns generat în câteva secunde nu poate înlocui o evaluare făcută în funcție de contextul fiecăruia.

Nutriționista Klau Gago consideră că inteligența artificială poate fi utilă pentru informare, clarificarea unor concepte și pregătirea întrebărilor pentru o consultație, însă AI-ul nu ar trebui să înlocuiască o abordare personalizată, mai ales când e vorba despre sănătate și starea de bine.

„Dacă îți faci dieta cu ajutorul inteligenței artificiale, nu e doar o idee proastă, e chiar foarte rău. Pentru că una e să folosești AI-ul ca să te orientezi și cu totul altceva este să-l lași să decidă în locul tău.

Aud din ce în ce mai des: 'Îl întreb pe ChatGPT ce să mănânc, îmi organizează dieta, îi povestesc despre simptomele mele și îmi spune ce să elimin'.

Și înțeleg de ce. Este rapid, comod și are mereu un răspuns. Dar aici apare problema: corpul tău nu este un șablon.

AI-ul îți poate oferi informații, te poate ajuta să înțelegi anumite concepte și îți poate pune ideile în ordine. Ce nu poate face este să îți cunoască întregul context”, a spus Klau Gago într-un videoclip publicat pe contul de Instagram.



VEZI ȘI: Cât de sigur e să mănânci ceva căzut pe jos: Un experiment arată dacă te poți baza sau nu pe regula celor 5 secunde

Recomandările generale nu sunt suficiente

Potrivit nutriționistei, inteligența artificială poate fi un punct de plecare pentru cei care caută răspunsuri despre sănătate și alimentație, însă problemele apar atunci când recomandările generale sunt transformate în decizii personale.

Un răspuns poate părea corect, dar nu poate ține cont de toate aspectele importante din viața unei persoane: alimentație, analize, stres, odihnă, relația cu mâncarea.

Potrivit acesteia, diferența este că informația oferă un răspuns, în timp ce o abordare personalizată caută să înțeleagă cauza problemei.

„Nu știe dacă de ani întregi treci de la o dietă la alta, dacă mănânci pe fond de anxietate la sfârșitul zilei, dacă dormi prost, dacă antrenamentele tale susțin cu adevărat obiectivul pe care îl urmărești, dacă oboseala vine din alimentație sau din toate lucrurile pe care le duci pe umeri”, a spus Klau Gago.

VEZI ȘI: Regula 5-4-3-2-1: Ce este și cum te poate ajuta să trăiești mai mult și să îmbătrânești sănătos. Recomandarea unui medic

Inteligența artificială nu trebuie să decidă în locul tău

Klau Gago a explicat că, în nutriție, o soluție generală nu este întotdeauna potrivită pentru fiecare persoană.

Potrivit acesteia, problemele legate de alimentație pot avea cauze precum stresul, lipsa somnului, dietele restrictive sau problemele digestive, motiv pentru care este important să fie înțeles contextul fiecărei persoane, nu doar să fie aplicate recomandări rapide despre ce și cum să mănânce.

„Aici se află diferența dintre informație și acompaniere. Informația îți oferă rapid un răspuns, iar acompanierea îți pune întrebările potrivite.

Și eu folosesc AI, dar nu pentru a lua decizii în locul meu atunci când vine vorba despre corpul meu, pentru că, atunci când vorbim despre nutriție și bunăstare emoțională, contextul schimbă complet răspunsul”, a spus Klau Gago în videoclipul publicat pe contul de Instagram.