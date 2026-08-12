Cătălin Măruță îi ia locul lui Denise Rifai la "Furnicuțele". Anunțul prezentatorului: "Mi-a fost dor de televiziune"

Imagine cu Cătălin Măruță, de la PRO TV. Foto: captură video Youtube

Cătălin Măruță anunță că se întoarce la TV, din această toamnă. "Începe pentru mine o poveste nouă: „Furnicuțele”, la Antena 1", anunță prezentatorul.

Cătălin Măruță anunță, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, că se întoarce la TV, din această toamnă. El va prezenta emisiunea "Furnicuțele" de la Antena 1. Filmările pentru sezonul doi al emisiunii "Furnicuţele" ar urma să ȋnceapă în câteva câteva zile.

Cătălin Măruță plecase de la Pro TV în februarie. Ultima ediție a emisiunii "La Măruță" fusese difuzată în data de 6 februarie, iar în ultimele luni acesta s-a axat pe familie și pe mai multe proiecte personale.

Cătălin Măruță: Din această toamnă începe pentru mine o poveste nouă

"Ei bine… cred că a venit momentul să vă spun. M-ați întrebat foarte des în ultimele luni: „Când te întorci la TV?” Se pare că răspunsul este: acum. Din această toamnă începe pentru mine o poveste nouă: „Furnicuțele”, la Antena 1.

După 18 ani într-un ritm zilnic, am simțit că am nevoie de o perioadă în care să am mai mult timp pentru familie, pentru copii, pentru mine și pentru proiectele pe care le-am tot amânat. Și mi-a prins tare bine. De aceea mă bucur că această nouă aventură vine într-o formulă care mi se potrivește: divertisment, oameni cu care abia aștept să lucrez și un program care îmi permite să înregistrez emisiunile și să păstrez în continuare timpul pe care mi l-am dorit pentru familie și pentru celelalte proiecte ale mele.

Mi-a fost dor de televiziune. Dar cred că, mai ales, mi-a fost dor de întâlnirea cu voi. Așa că… ne vedem din nou la TV! De data asta, la „Furnicuțele”, la Antena 1. Un nou început. Și am emoții", a scris Cătălin Măruță pe pagina sa de Facebook.

Ce spune Denise Rifai despre plecarea de la Antena 1

Reamintim că Denise Rifai, care realiza „40 de întrebări” la KanalD, s-a mutat în februarie la Antena 1, pentru un format nou – „Furnicuțele”. Acum , după doar șase luni ea anunță că pleacă, fără a oferi prea multe detalii despre asta.

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"Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge astăzi la final. Vorbim de un proiect care m-a scos din zona de confort, m-a provocat și mi-a oferit șansa de a descoperi o nouă ipostază profesională. Am pornit la drum cu emoție și curiozitate, iar faptul că am reușit împreună cu echipa să transformăm după amiezele românilor ȋn niște ȋntâlniri cu totul și cu totul speciale este cea mai frumoasă confirmare pe care o puteam primi”, a spus Denise Rifai, citată într-un comunicat al Antena 1.

Denise Rifai a spus că va rămâne la Antena, unde se va implica într-un nou proiect, „o nouă provocare și, sper, o nouă poveste frumoasă construită împreună". Totuși, nu a explicat despre ce proiect este vorba.

Reamintim că în luna iunie Denise Rifai a fost audiată de mai multe ori la DNA, în dosarul în care primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, fusese pus sub control judiciar, pentru luare de mită. Reamintim că și ea a fost pusă sub acuzare și are calitatea de suspect pentru instigare și complicitate la dare de mită.

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