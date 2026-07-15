Serghei Mizil: „Violența în familie e o imbecilitate”. Ce spune despre nunta la a doua tinerețe

Dacă există cineva care nu se teme să spună lucrurilor pe nume, acela este Serghei Mizil.

Întrebat despre nunți și căsătorie, acesta a făcut un adevărat roast al celor care aleg să spună „DA” la o vârstă înaintată și a explicat, în stilul său caracteristic, de ce nu suportă atmosfera de la astfel de evenimente. Adevărata „problemă”, spune el în glumă, începe atunci când mirele nu mai este la prima tinerețe. Vin mătușile și bunicile și zic mirelui: „Dar vai... ce ai crescut...”

„Eu detest violența în familie. Mi se pare o imbecilitate. Dacă nu te mai înțelegi cu nevasta, la revedere. Tu te duci în drumul tău, eu mă duc în drumul meu.

Pentru mine, nunta e cel mai de căc#t lucru. Vin toți, toți te înjură. „M-a chemat și ăsta, trebuie să-i dau atât, atât, atât”. Asta e una. A doua, dacă ai o anumită vârstă, vin toate babele și încep: „Ce a crescut, Serghei... Ce a crescut, Serghei...” Stai, fă, că eu am ieșit la pensie. Ce să mai cresc? Dă-te-n... Stai acolo și vin toți să-ți spună: „Casă de piatră”, iar în gând spun: „Lua-ți-aș casa în...”

Eu, la unul dintre divorțuri, i-am spus soției: „Hai să mergem la restaurant, bem un șpriț și încheiem frumos. Hai să bem un șpriț, ne despărțim civilizat, avem și un copil, fiecare pleacă pe drumul lui și la revedere”, a zis Serghei Mizil.

Cât despre violența în familie, Serghei Mizil a zis că nu a existat așa ceva: „Nu, Doamne ferește! De ce să faci așa ceva? E o imbecilitate. Eu am două fete și pe amândouă le-am învățat același lucru: Dacă nu mai merge, la revedere. Nu mai trebuie să stai și să te gândești: „Ce zice vecinul? Ce zice cumnata? Ce zice lumea că ai divorțat?” Am divorțat. Și? Asta e. În afară se fac contracte prenupțiale. Asta e cea mai mare șmecherie. Când te căsătorești, faci contract: Cu ce ai venit tu, cu ce a venit ea. Dacă ne despărțim, fiecare pleacă cu ce a avut. La revedere”, a mai zis Serghei Mizil la podcastul Fiță cu Adiță.

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