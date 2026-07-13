Secretele „zonelor albastre”: Cum reușesc vârstnicii din această regiune să își păstreze mintea ageră și să fie fericiți la bătrânețe

Secretele „zonelor albastre”: Cum reușesc vârstnicii din această zonă să își păstreze mintea ageră și să fie fericiți la bătrânețe / FOTO: magnific.com @wavebreakmedia_micro

Curiozitatea, reziliența emoțională și o viață socială activă par să fie ingredientele-cheie care îi ajută pe vârstnicii din zona albastră a Sardiniei să rămână plini de energie la bătrânețe.

Oamenii trăiesc mai mult decât oricând, iar speranța de viață a ajuns la o medie globală de 73,5 ani, notează Euronews. Totuși, faptul că oamenii trăiesc mai mult nu înseamnă neapărat că trăiesc și mai sănătos. Cercetătorii încearcă acum să descopere secretul nu doar al unei vieți mai lungi, ci al unei vieți trăite sănătos și cu o calitate bună.

Pentru a face acest lucru, cercetătorii de la Universitatea din Cagliari, Italia, au analizat persoanele vârstnice din zona albastră a Sardiniei, o regiune de pe insula mediteraneană unde oamenii tind să trăiască mai mult decât în alte zone ale țării și chiar mai mult decât în restul Europei.

Zonele albastre sunt regiuni izolate geografic, precum centrul estic al Sardiniei (Italia), Okinawa (Japonia), Ikaria (Grecia) și Nicoya (Costa Rica), caracterizate prin longevitatea excepțională și nivelurile ridicate de bunăstare ale locuitorilor lor. Pentru ca un loc să fie desemnat drept „zonă albastră”, acesta trebuie să aibă limite geografice clar stabilite, o concentrație excepțional de mare de persoane care au ajuns la cel puțin 90 de ani în ultimii 150 de ani și documente care să confirme datele nașterii și ale decesului.

Cercetările anterioare au arătat că oamenii din aceste regiuni tind să aibă vieți mai lungi datorită unei combinații de factori genetici, de mediu, alimentari, socio-culturali și psihologici.

Ce se află în spatele secretului „super-vârstnicilor” din Sardinia?

Noul studiu, publicat în revista International Journal of Applied Positive Psychology, a comparat adulții vârstnici care trăiesc în zona albastră a Sardiniei cu cei dintr-o zonă rurală apropiată. Participanții au răspuns la întrebări despre stilul lor de viață, datele demografice, calitatea vieții percepută de ei și au efectuat un test cognitiv.

În zona albastră a Sardiniei, adulții vârstnici beneficiază de activități regulate care stimulează relațiile sociale și funcțiile cognitive. Ei își păstrează un rol important în comunitate și un sentiment al scopului personal, aspecte pe care autorii studiului le descriu drept „elemente-cheie pentru o îmbătrânire de succes”.

Cercetătorii au descoperit că persoanele care trăiesc în zona albastră au niveluri mai ridicate de curiozitate și deschidere către idei noi, precum și o capacitate mai mare de a-și înțelege și exprima propriile emoții.

În cele din urmă, datele arată că profilurile de personalitate adaptabile și stilurile de viață active sunt esențiale pentru menținerea sănătății mintale și fizice la vârsta înaintată, au precizat autorii studiului.

Locuitorii din zona albastră au un stil de viață simplu, dar foarte activ. Ei au petrecut semnificativ mai mult timp desfășurând activități de timp liber care stimulează funcțiile cognitive și activitatea fizică, în medie 11,3 ore pe săptămână, comparativ cu 6,8 ore în cazul persoanelor din zone care nu sunt considerate albastre. Cercetătorii au observat și că, în loc să încerce să facă totul, acești adulți vârstnici aleg activitățile pe care încă le pot realiza cu succes și pe care le consideră „satisfăcătoare”, precum grădinăritul, plimbările sau participarea la întâlniri sociale în centrele comunitare.

Persoanele vârstnice din zona albastră au menținut adesea legături sociale puternice în comunitățile lor și au raportat un nivel mai mare de satisfacție atât în relațiile cu familia, cât și în cele cu persoane din afara familiei. De asemenea, au avut strategii mai eficiente pentru gestionarea problemelor de zi cu zi și o competență emoțională mai dezvoltată.

Implicarea socială și gestionarea eficientă a stresului sunt componente esențiale pentru o îmbătrânire sănătoasă în aceste comunități unice, au concluzionat autorii studiului.

Unde se află zona albastră din Sardinia?

Zona albastră din Sardinia se întinde pe teritoriul a șase sate din partea central estică a insulei, într-o regiune numită Ogliastra, potrivit unor cercetări recente.

Aici, procentul centenarilor în rândul persoanelor născute între 1880 și 1900 a fost de aproximativ cinci ori mai mare decât în restul Europei și de trei ori mai mare decât în Sardinia, în ansamblu. Această proporție a crescut și mai mult de când termenul „zonă albastră” a fost introdus, în urmă cu aproape 20 de ani.

La nivel global, mai multe femei decât bărbați ajung la vârsta de 100 de ani, însă în această parte a Sardiniei proporția dintre femei și bărbați este aproximativ egală.

În zona albastră a insulei, cercetătorii au verificat vârstele tuturor persoanelor de peste 90 de ani prin compararea arhivelor civile și bisericești, precum și prin reconstruirea arborilor genealogici ai familiilor, pentru a elimina posibilele erori sau schimbările de identitate.