DCNews Lifestyle Aceasta este vârsta la care ești considerat oficial „bătrân", potrivit științei
Data actualizării: 21:26 18 Apr 2026 | Data publicării: 21:26 18 Apr 2026

Aceasta este vârsta la care ești considerat oficial „bătrân”, potrivit științei
Autor: Ioana Dinu

femeie în vârstă / pexels-davegarcia-30753309 femeie în vârstă / pexels-davegarcia-30753309

Unii cred că 65 de ani, vârsta tradițională de pensionare în majoritatea țărilor, este considerată momentul în care începe bătrânețea.

Însă acesta este mai degrabă un reper administrativ, fără o bază științifică solidă. Desigur... la cât se dorește să crească, în viitor, vârsta de pensionare, vom fi permanent tineri.

Dar la ce vârstă poate fi considerată o persoană „bătrână”?

Compania britanică de sănătate Seven Seas a făcut un studiu care arată că o persoană este considerată bătrână începând cu 69 de ani.

În cadrul cercetării, 2.000 de persoane din Regatul Unit au fost întrebate la ce vârstă consideră că începe bătrânețea, potrivit Daily Mail.

Dar acest rezultat este discutabil. Alte studii arată că bătrânețea începe la 62 de ani, însă acestea se bazează pe un sondaj realizat în rândul tinerilor din Generația Z (născuți între 1997 și 2002). Respondenții au spus că oamenii încep să experimenteze un declin cognitiv la 62 de ani, iar dificultățile de adaptare la tehnologie apar chiar mai devreme, în jurul vârstei de 59 de ani.

De fapt, cu cât respondenții sunt mai în vârstă, cu atât percep începutul bătrâneții ca fiind mai îndepărtat

Dacă Generația Z fixează începutul bătrâneții la 62,3 ani, Millennials (care au acum între 30 și 45 de ani) îl plasează la 62,9 ani. Membrii Generației X (între 46 și 61 de ani) îl stabilesc la 64,4 ani. La rândul lor, cei din generația baby boom (între 62 și 80 de ani) consideră că bătrânețea începe la 67,3 ani, iar așa-numita Generație tăcută (peste 81 de ani) o situează la 71,8 ani.

În orice caz, vârsta nu este un impediment. Nu există „sunt prea bătrân” când vrei ceva nou. Importantă este vârsta din interior, nu cea din buletin.

