Careul dintre Venus din Rac și Saturn din Berbec ne poate aduce blocaje pe plan amoros și financiar. Însă, totul va depinde și de modul în care ne raportăm la relația cu timpul.

Horoscop 29 mai 2026 Berbec

Relația cu rudele apropiate poate fi mai tensionată. Aceștia nu prea te înțeleg. Urmează o perioadă importantă și pentru comunicarea cu frații sau surorile.

Horoscop 29 mai 2026 Taur

Configurația astrală actuală te poate copleși pe alocuri. Mai ales din cauza apariției unor amânări și anulări neașteptate. Folosește timpul pentru odihnă.

Horoscop 29 mai 2026 Gemeni

Dacă vrei o zi bună, trebuie să știi că asta depinde, în mare parte, de calitatea relațiilor cu oamenii importanți. Este nevoie să mai amâni unele cheltuieli.

Horoscop 29 mai 2026 Rac

Trebuie să știi un lucru! Nu le poți face tu chiar pe toate! Chiar ai nevoie de ajutor. Deci renunță la critică sau nemulțumirea constantă.

Horoscop 29 mai 2026 Leu

Nu ai nevoie de agitație astăzi. Și stai departe și de a idealiza evenimente neplăcute din trecut. Îți trebuie metode noi de relaxare.

Horoscop 29 mai 2026 Fecioară

Vei fi nevoit să apelezi la unele refuzuri din motive financiare. Unii dintre voi se pot ocupa de schimbări sau îmbunătățiri în locuință.

Horoscop 29 mai 2026 Balanță

Pentru că alții nu și-au făcut treaba la timp, acum trebuie să preiei tu noi responsabilități care te vor copleși. Dar vei reuși să faci haz de necaz.

Horoscop 29 mai 2026 Scorpion

Socoteala de acasă nu se va potrivi deloc cu aceea din târg. Încearcă să scapi de așteptările nerealiste în ceea ce privește partenerul.

Horoscop 29 mai 2026 Săgetător

Te apropii de Luna Plină din semnul tău. Vei simți că este timpul să închei unele capitole, să schimbi foaia și să fii mai atent la viitoarele alegeri.

Horoscop 29 mai 2026 Capricorn

Oamenii nu vor reacționa așa cum te-ai fi gândit. Dar asta nu înseamnă că trebuie să te simți trădat. Învață să îți porți singur de grijă.

Horoscop 29 mai 2026 Vărsător

Ori te ocupi de prea multe activități, ori devii foarte leneș. Încearcă să îi accepți pe oamenii din jur așa cum sunt ei cu adevărat.

Horoscop 29 mai 2026 Pești

Relațiile cu copiii vor fi mai solicitante. Unele condiții de muncă se schimbă că vrei tu sau pur și simplu. Chiar aveai nevoie de asta.