€ 5.2088
|
$ 4.4801
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2088
|
$ 4.4801
 
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 17 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data publicării: 17 Mai 2026

EXCLUSIV Horoscop 17 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

cerc zodiac nori Sursă foto: Magnific
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Duminică, Mercur își va începe tranzitul în semnul Gemenilor, unde va rămâne până pe 1 iunie. Până atunci, vom fi permanent interesați de schimburi de idei, mult mai dornici de comunicare sau de a învăța.

Horoscop 17 mai 2026 Berbec

Vei face tot posibilul să alungi plictiseala! Chiar dacă asta va însemna să nu ai nicio clipă de odihnă. Dar îți fac plăcere întâlnirile și discuțiile cu persoanele dragi.

Horoscop 17 mai 2026 Taur

Vei reuși să fii mult mai prezent în discuțiile cu apropiații. Iar cănd va fi vorba despre bani, s-ar putea să îți zbârnâie mintea. Pentru că vei avea multiple idei.

Horoscop 17 mai 2026 Gemeni

Mercur și Luna se vor afla în semnul tău. Deci vei fi efervescent, dornic de activități noi și de discuții în urma cărora să rămâi cu informații prețioase.

Citește și Mercur intră în Gemeni. Previziuni astrologice pentru fiecare zodie, valabile până pe 1 iunie

Horoscop 17 mai 2026 Rac

Încearcă să stai departe de zvonuri sau bârfe. Adică să te extragi din discuțiile nepotrivite. Discreția îți va aduce numeroase beneficii.

Horoscop 17 mai 2026 Leu

Dacă sunt mulți oameni în jurul tău, te simți bine. Dacă stai prea mult singur, s-ar putea ca ziua aceasta să nu îți placă deloc. Deci ai nevoie de socializare!

Horoscop 17 mai 2026 Fecioară

Ai mare nevoie de respect și validare. Și câteodată, vei exagera pentru a le obține. Unii apropiați îți vor reproșa asta, dar nu te va afecta serios.

Horoscop 17 mai 2026 Balanță

Nu este o perioadă bună pentru a forța deciziile sau discuțiile contradictorii pe plan relațional. Din contră! Ai nevoie de echilibru și atenuarea unor conflicte.

Horoscop 17 mai 2026 Scorpion

Mintea ta va fi plină de scenarii care nu au nicio legătură cu realitatea. De aceea, ar trebui să te bazezi mai mult pe informațiile care vin la pachet și cu dovezi.

Horoscop 17 mai 2026 Săgetător

Cu Luna și Mercur în casa a șaptea, vei vorbi mai toată ziua. Fie online, fie offline. Și îți place, dar vor fi unele treburi gospodărești de care trebuie să te ocupi.

Horoscop 17 mai 2026 Capricorn

Dai prea multă importanță unor detalii nesemnificative. Trebuie să te ferești de tendința de a exagera, adică să nu faci din țânțar armăsar.

Horoscop 17 mai 2026 Vărsător

Este o zi potrivită pentru distracție. Nu doar pentru muncă sau treburi gospodărești. Unii dintre voi vor petrece clipe de neuitat în compania copiilor.

Horoscop 17 mai 2026 Pești

Te vei răzgândi foarte des. De aceea, ai nevoie de o persoană pe care te poți baza în momentele de instabilitate. Partenerul sau cineva apropiat.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

astrolog daniela simulescu
horoscop zilnic
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 28 minute
Șeful Ryanair se plânge de scăderea vânzărilor la biletele de avion. Hotelierii confirmă declinul internațional
Publicat acum 52 minute
Cine este DARA, cântăreața care a adus Bulgariei prima victorie la Eurovision
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Eurovision 2026. Țările care au acordat României cele mai multe puncte
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Horoscop 17 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 19 minute
LOTO: Peste 4,54 milioane de euro report la extragerea Loto 6/49, de duminică, 17 mai 2026
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Eurovision 2026. Țările care au acordat României cele mai multe puncte
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Horoscop 17 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 30 minute
BANCUL ZILEI. Examenul de conducere
Publicat acum 52 minute
Cine este DARA, cântăreața care a adus Bulgariei prima victorie la Eurovision
Publicat acum 28 minute
Șeful Ryanair se plânge de scăderea vânzărilor la biletele de avion. Hotelierii confirmă declinul internațional
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close