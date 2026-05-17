Horoscop 17 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Duminică, Mercur își va începe tranzitul în semnul Gemenilor, unde va rămâne până pe 1 iunie. Până atunci, vom fi permanent interesați de schimburi de idei, mult mai dornici de comunicare sau de a învăța.

Horoscop 17 mai 2026 Berbec

Vei face tot posibilul să alungi plictiseala! Chiar dacă asta va însemna să nu ai nicio clipă de odihnă. Dar îți fac plăcere întâlnirile și discuțiile cu persoanele dragi.

Horoscop 17 mai 2026 Taur

Vei reuși să fii mult mai prezent în discuțiile cu apropiații. Iar cănd va fi vorba despre bani, s-ar putea să îți zbârnâie mintea. Pentru că vei avea multiple idei.

Horoscop 17 mai 2026 Gemeni

Mercur și Luna se vor afla în semnul tău. Deci vei fi efervescent, dornic de activități noi și de discuții în urma cărora să rămâi cu informații prețioase.

Horoscop 17 mai 2026 Rac

Încearcă să stai departe de zvonuri sau bârfe. Adică să te extragi din discuțiile nepotrivite. Discreția îți va aduce numeroase beneficii.

Horoscop 17 mai 2026 Leu

Dacă sunt mulți oameni în jurul tău, te simți bine. Dacă stai prea mult singur, s-ar putea ca ziua aceasta să nu îți placă deloc. Deci ai nevoie de socializare!

Horoscop 17 mai 2026 Fecioară

Ai mare nevoie de respect și validare. Și câteodată, vei exagera pentru a le obține. Unii apropiați îți vor reproșa asta, dar nu te va afecta serios.

Horoscop 17 mai 2026 Balanță

Nu este o perioadă bună pentru a forța deciziile sau discuțiile contradictorii pe plan relațional. Din contră! Ai nevoie de echilibru și atenuarea unor conflicte.

Horoscop 17 mai 2026 Scorpion

Mintea ta va fi plină de scenarii care nu au nicio legătură cu realitatea. De aceea, ar trebui să te bazezi mai mult pe informațiile care vin la pachet și cu dovezi.

Horoscop 17 mai 2026 Săgetător

Cu Luna și Mercur în casa a șaptea, vei vorbi mai toată ziua. Fie online, fie offline. Și îți place, dar vor fi unele treburi gospodărești de care trebuie să te ocupi.

Horoscop 17 mai 2026 Capricorn

Dai prea multă importanță unor detalii nesemnificative. Trebuie să te ferești de tendința de a exagera, adică să nu faci din țânțar armăsar.

Horoscop 17 mai 2026 Vărsător

Este o zi potrivită pentru distracție. Nu doar pentru muncă sau treburi gospodărești. Unii dintre voi vor petrece clipe de neuitat în compania copiilor.

Horoscop 17 mai 2026 Pești

Te vei răzgândi foarte des. De aceea, ai nevoie de o persoană pe care te poți baza în momentele de instabilitate. Partenerul sau cineva apropiat.