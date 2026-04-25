Horoscop 25 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Luna tranzitează semnul Leului, iar Soarele din Taur se află într-un careu cu Pluto din Vărsător. Putem spune că orgollile vor fi mai inflamate, că vor exista lupte de putere chiar și pentru chestiuni minore. Uranus se pregătește să iasă din semnul Taurului.

Horoscop 25 aprilie 2026 Berbec

Prioritatea ta este să te ții de un buget deja stabilit. Însă, vor fi momente în care îți va fi destul de greu. Nu intra în polemici despre bani!

Citește și Ce aduce Sezonul Taurului pentru fiecare zodie până pe 21 mai

Horoscop 25 aprilie 2026 Taur

Nu trebuie să demonstrezi nimic nimănui! Astrele îți recomandă să îți vezi interesul și să nu te schimbi doar pentru a primi validarea celorlalți.

Horoscop 25 aprilie 2026 Gemeni

Comunicarea este cea care contează. Dacă ești dispus să discuți deschis cu oamenii dragi, veți reuși să treceți peste multe probleme.

Horoscop 25 aprilie 2026 Rac

Nu te baza prea mult pe promisiunile celorlalți! Cel mai bine ar fi să rămâi flexibil și să accepți că unele zile pot fi mai imprevizibile.

Horoscop 25 aprilie 2026 Leu

Pui mult suflet și pasiune în orice faci. Însă, unele activități sunt nesemnificative și nu are rost să strici orzul pe gâște.

Horoscop 25 aprilie 2026 Fecioară

Ai nevoie de echilibru. În orice domeniu sau activitate. Ce e prea mult strică. Și nu este ziua potrivită pentru a idealiza pe nimeni.

Horoscop 25 aprilie 2026 Balanță

Din naivitate, s-ar putea să te sabotezi. Să crezi că toți din jurul tău au intenții bune. Dar adevărul e că au și ei propriile probleme.

Horoscop 25 aprilie 2026 Scorpion

Deși relația cu partenerul sau familia va fi mai tensionată, asta nu înseamnă că nu veți concretiza toate planurile zilei.

Horoscop 25 aprilie 2026 Săgetător

Nevoia de a te simți util va fi predominantă. Iar ceilalți vor aprecia hărnicia și implicarea de care vei da dovadă în chestiunile administrative.

Horoscop 25 aprilie 2026 Capricorn

Fie că ai o zi liberă sau nu, distracția contează! Deci trebuie să o incluzi în programul zilei. Și să dedici timp și propriilor pasiuni.

Horoscop 25 aprilie 2026 Vărsător

Este o zi potrivită pentru a te ocupa de gospodărie. Cei dragi nu îți vor împărtăși ideile, dar asta nu înseamnă că nu sunt bune.

Horoscop 25 aprilie 2026 Pești

Ești foarte critic și dur cu propria persoană. Te iei prea în serios și în activitățile care nu prea contează. Încearcă să nu uiți de relaxare.