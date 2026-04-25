Ordinul privind scumpirea călătoriei cu metroul, publicat în Monitorul Oficial. Cât vor plăti călătorii de la 1 mai

Astfel, tariful unei călătorii va creşte de la 5 lei la 7 lei, cel pentru două călătorii de la 10 lei la 14 lei şi pentru 10 călătorii de la 40 de lei la 55 de lei.

De asemenea, abonamentul pentru 24 de ore se va scumpi la 18 lei, de la 12 lei în prezent, cel pe o săptămână la 60 de lei, de la 45 lei, pe o lună la 140 lei, de la 100 lei, abonamentul pe 6 luni va urca la 700 lei, de la 500 lei, şi cel pe un an la 1.300 lei, de la 900 lei.

În ceea ce priveşte tarifele pentru călătoria metropolitană integrată (Metrorex-STB) acestea ar urma să fie: 9 lei biletul unic pentru o călătorie - 120 de minute, 18 lei biletul unic pentru două călătorii, 72 de lei biletul pentru 10 călătorii, 23 lei abonamentul pentru 24 de ore, 79 lei cel pentru o săptămână, 196 lei pentru o lună, 980 lei pentru şase luni şi 1.770 lei pentru un an.

Ultima ajustare tarifară a avut loc în anul 2025, fiind aprobată prin Ordinul Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 4094/31.12.2024.

Ordinul a fost semnat, dar decizia a venit de la Metrorex

Ministrul demisionar al Transporturilor, Ciprian Şerban, a declarat joi că a semnat ordinul privind majorarea preţului călătoriilor cu metroul, însă decizia a fost iniţiată de Consiliul de Administraţie al Metrorex.

"A fost o propunere a Consiliului de Administraţie. A urmat toţi paşii procedurali. Mi-a ajuns la mapă, am semnat acel ordin. Mai mult, tot obişnuiesc să ne acuze că facem tot felul de chestii, să blocăm orice reformă, vă spun că de la ultima creştere a preţului pe călătorie până acum energia electrică a crescut cu 160%. Urma să fiu acuzat a doua zi că blochez, că îngreunez activitatea Metrorex. E o decizie pe care şi-au asumat-o cei din conducere, cu Consiliul de Administraţie", a explicat acesta la Palatul Parlamentului.

