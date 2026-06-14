Alertă pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea, după atacuri cu drone în apropierea graniţei

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Populaţia a primit o avertizare RO-ALERT.

Locuitorii din nordul judeţului Tulcea a primit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un nou mesaj RO-ALERT, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina.

În noaptea dinspre 13 spre 14 iunie, Federaţia Rusă a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea, informează Ministerul Apărării.

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Mihail Kogălniceanu, aflate în Serviciul de Luptă Poliţie Aeriană, au decolat la ora 00:10, pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a observării evoluţiei unui grup de ţinte aeriene, la 12 km est de Vâlcove.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind trimis la ora 00:02.

Alerta aeriană a încetat la ora 01:11.

Aeronavele Eurofighter Typhoon au ateriat în baza Baza 57 Mihail Kogălniceanu la ora 01:44.

Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian.

MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situaţiile generate de aceste atacuri şi menţine permanent legătura cu acestea.