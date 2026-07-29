Cercetătorii au descoperit sute de structuri antice ascunse sub pădurea amazoniană / foto în articol

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Scanările aeriene cu laser au identificat sute de noi structuri geoglife antice în Amazonia, sugerând existența unei rețele de până la 30.000 de terasamente monumentale. Descoperirea confirmă că, în urmă cu două milenii, regiunea adăpostea o populație densă și comunități complexe care au modelat durabil mediul înconjurător.

În prezent, pădurea tropicală amazoniană este venerată ca una dintre cele mai imaculate zone sălbatice ale Pământului, însă în urmă cu 2.000 de ani arăta foarte diferit. Între anii 600 î.Hr. și 850 d.Hr., o civilizație cunoscută sub numele de Aquiry a transformat zone din sud-vestul Amazoniei, potrivit Science Alert.

Acum, un nou studiu LiDAR sugerează că civilizația a fost chiar mai mare decât și-au imaginat arheologii, sugerând un popor care a construit până la 30.000 de lucrări de terasament și a avut o populație de vârf de până la 3 milioane de oameni în jurul anului 200 d.Hr.

Pentru arheo-antropologul Martti Pärssinen de la Universitatea din Helsinki, descoperirea a fost transformatoare.

„Am trăit pentru prima dată un astfel de moment în 2002, când am zburat cu Alceu Ranzi și Sanna Saunaluoma peste monumentele terasamente geometrice și am observat drumuri antice care legau siturile din statul Acre, Brazilia, o regiune considerată mult timp o pădure tropicală neatinsă”, a declarat Pärssinen pentru ScienceAlert.

„Mai recent, am simțit ceva similar când am ajuns să înțeleg că ar putea exista de fapt de până la zece ori mai multe astfel de lucrări de terasament în regiune decât îmi imaginasem anterior”, a adăugat el.

Ce a fost civilizația Aquiry

Civilizația Aquiry nu a fost un singur regat sau imperiu, ci o rețea diversă de comunități conectate prin tradiții comune. Această civilizație nu a lăsat înregistrări scrise, iar locuințele lor au dispărut cu mult timp în urmă.

Acești „ingineri ai junglei“ au redefinit peisajul prin construirea unor uriașe șanțuri geometrice vizibile din aer - numite geoglife - conectate prin rețele extinse de drumuri. Descoperirile arheologice recente arată că regiunea găzduia o populație de milioane de oameni care folosea aceste spații pentru ritualuri și adunări politice, spulberând definitiv mitul că Pădurea Amazoniană a fost mereu o junglă virgină și nepopulată.

Astăzi, lucrările de terasament geometrice și moștenirea ecologică a gestionării terenurilor lor se numără printre puținele urme vizibile pe care le-au lăsat în urmă Aquiry.

„Amploarea înregistrărilor arheologice sugerează că multe alte regiuni din Amazonia ar fi putut fi mult mai dens populate și intens modificate decât se presupunea anterior”, a spus arheo-antropologul Martti Pärssinen

Tehnologia LiDAR a scos la iveală siturile Aquiry

Acronimul LiDAR vine de la Light Detection and Ranging (Detectarea și măsurarea distanței luminii) și este o metodă de teledetecție optică ce măsoară distanțele prin emiterea unor impulsuri laser rapide către o țintă și calcularea timpului în care lumina reflectată se întoarce la senzor. Aceasta permite crearea unor hărți și modele tridimensionale de o precizie extremă ale terenului și obiectelor, având capacitatea remarcabilă de a „pătrunde” prin golurile vegetației pentru a revela structurile ascunse de la suprafața solului, motiv pentru care este folosită pe scară largă în arheologie, cartografie, geologie și la dezvoltarea vehiculelor autonome.

În cazul structurilor din Amazonia, cercetătorii au studiat 4.497 de kilometri pătrați de pădure tropicală, zburând o serie de transecte lungi, de aproximativ 450 de kilometri, deasupra regiunii.

Prin extrapolarea rezultatelor, combinate cu cele existente. În urma studiilor, cercetătorii au estimat că, la apogeul său, civilizația Aquiry ar fi putut acoperi o suprafață de până la 183.000 de kilometri pătrați. Acest spațiu ar fi putut susține o populație de aproximativ 1,2 până la 3 milioane de oameni, într-un peisaj cu între 24.000 și 30.000 de lucrări de terasament, au estimat cercetătorii.

Amazonia, un izvor nesecat de descoperiri recente

Pădurea amazoniană reprezintă un izvor nesecat de situri arheologice. În fiecare an, oamenii de știință fac noi descoperiri, atât ca urmare a defrișărilor, cât și a utilizării noilor tehnologii, precum LiDAR.

În anul 2024, o vastă reţea de oraşe dens populate, vechi de 2.500 de ani, a fost descoperită în pădurea tropicală amazoniană. Potrivit studiului, citat de AFP și Agerpres, acolo ar fi trăit o civilizaţie agrară necunoscută până în prezent.

Situl, care se întinde pe o suprafaţă de peste 1.000 de kilometri pătraţi în valea Upano din Ecuador, la poalele munţilor Anzi, include aproximativ 20 de oraşe legate între ele prin drumuri.

Este vorba despre o planificare urbană la o scară nemaiîntâlnită până acum într-o perioadă atât de timpurie în Amazonia.

Așezare colonială misterioasă, descoperită în pădurea amazoniană

Tot în urmă cu doi ani, arheologii din proiectul Amazônia Revelada au descoperit o așezare colonială pierdută, datând din secolul al XVIII-lea. Descoperirea a fost făcută tot folosind tehnologia LiDAR.

Diferențele dintre timpii de întoarcere și lungimile de undă ale laserului pot fi utilizate pentru a compila o hartă digitală 3-D a peisajului ascuns.

Măsurătoarea LiDAR a dezvăluit urme ale unui sistem stradal, despre care Neves a explicat publicației braziliene de știri Metrópoles, a fost uitat după ce locuitorii au abandonat așezarea după 300 de ani de dominație colonială portugheză.

Așezarea făcea parte din regiunea colonială portugheză Amazon, care a constituit o provincie separată a Americii portugheze, care a durat de la începutul secolului al XVII-lea până la începutul secolului al XIX-lea, când Brazilia a devenit o națiune independentă.