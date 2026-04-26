Noua cursă pentru Lună: SpaceX, Blue Origin și China accelerează planurile

Cursa pentru modulul cu echipaj uman care va ajunge pe Lună intră într-o nouă etapă, cu SpaceX, Blue Origin și China împinse de ambiții care depășesc simpla explorare. Nu mai e vorba doar de a ajunge acolo, ci de cine stabilește regulile pentru viitorul exploatării Lunii.

La începutul lunii, NASA a trimis patru astronauți în jurul Lunii, reluând un tip de misiune abandonat de peste jumătate de secol. Însă pasul decisiv rămâne coborârea pe suprafața satelitului natural, iar aici competiția cu China devine tot mai tensionată. Deși SUA pornește cu avantajul experienței din programul Apollo, Beijingul vine din urmă rapid și ar putea chiar să preia conducerea.

Bătălia pentru modulul lunar

Ambele puteri au planuri clare: baze permanente pe Lună, exploatarea resurselor rare și testarea tehnologiilor necesare pentru viitoarele misiuni spre Marte. În timp ce NASA coordonează eforturile americane, China mizează pe un program centralizat și disciplinat.

Diferențele dintre cele două sisteme sunt evidente. Agenția americană funcționează într-un mediu politic schimbător, unde direcțiile se pot modifica la fiecare ciclu electoral. În schimb, programul chinezesc beneficiază de continuitate și de o execuție strictă a obiectivelor stabilite.

Pentru a recupera timp, NASA a apelat la sectorul privat. SpaceX, compania lui Elon Musk, și Blue Origin, fondată de Jeff Bezos, au primit sarcina de a dezvolta modulele de aselenizare. Ambele companii lucrează contra cronometru pentru a avea prototipuri funcționale în timp util pentru testele programate.

O cursă diferită față de trecut

Spre deosebire de confruntarea directă dintre SUA și URSS din secolul trecut, actuala competiție nu se decide într-o singură misiune. Este mai degrabă un proces pe termen lung, cu lansări repetate și investiții constante.

„Ceea ce demonstrează de fapt această cursă este că nu contează cine ajunge următorul pe Lună. Contează cine ajunge pe Lună de zece ori”, a explicat Scott Manley. „Națiunea care va continua să meargă înainte va fi cea care va începe cu adevărat să câștige; cea care va începe să revendice spațiul. Asta e esențial.”

Această perspectivă schimbă complet miza: prezența constantă pe Lună devine mai importantă decât o victorie punctuală.

Într-un context în care regulile legale nu sunt clar stabilite, statul care va reuși primul să se instaleze pe o zonă a Lunii cu resurse importante va avea, cel mai probabil, un avantaj decisiv în stabilirea modului în care vor funcționa lucrurile acolo.

Calendar strâns și presiune politică

Cursa pentru modulul cu echipaj uman care va ajunge pe Lună este extrem de echilibrată. NASA țintește anul 2028 pentru o nouă aselenizare, deși există riscul unor întârzieri. China vizează 2030, dar ar putea devansa termenul.

Directorul NASA, Jared Isaacman, a sintetizat presiunea momentului: „Când ești într-o competiție, nu vrei să pierzi.” Tot el avertizează că diferența ar putea fi minimă: „Diferența dintre victorie și înfrângere se va măsura în luni, nu în ani”.

În spatele acestor declarații există și o miză internă, și anume obținerea finanțării necesare din partea Congresului american.

China recuperează teren rapid

Programul spațial chinez, început în anii ’90, a accelerat puternic în ultimele decenii. Deși nu a trimis încă astronauți dincolo de orbita joasă a Pământului, China are deja propria stație spațială și un istoric solid în respectarea termenelor.

Misiunile lunare Chang’e au adus rezultate importante. În 2024, China a devenit prima țară care a adus mostre de pe partea nevăzută a Lunii. Următoarea etapă, Chang’e-7, va căuta gheață la polul sud - un element crucial pentru susținerea vieții umane.

„Când își pun un reper, tind să fie destul de buni la respectarea acelei date”, a spus Scott Manley, care locuiește în Statele Unite. După ce „a eclipsat Rusia în aproape toate privințele în ceea ce privește capabilitățile spațiale”, a adăugat el, China derulează acum un „program spațial foarte deliberat, dar nu neapărat foarte rapid”.

În paralel, Beijingul dezvoltă infrastructura pentru misiuni cu echipaj: racheta Long March-10, capsula Mengzhou și modulul de aselenizare Lanyue. Astronauții vor folosi inclusiv un nou costum spațial, conceput pentru mobilitate pe teren dificil.

Întrebări despre ritmul american

În Statele Unite, SpaceX și Blue Origin încă lucrează la finalizarea modulelor lor. Blue Origin pregătește un test pentru varianta Blue Moon în 2026, în timp ce detaliile despre sistemul SpaceX rămân limitate. Niciunul dintre proiecte nu este complet, ceea ce ridică semne de întrebare privind respectarea calendarului NASA.

În mediul științific există speranța că Luna ar putea deveni un spațiu de colaborare și cercetare internațională, similar Antarcticii. Totuși, realitatea geopolitică arată altfel. Relațiile dintre SUA și China sunt tensionate, iar colaborarea directă este limitată de restricții legale.

Cu toate acestea, unele state europene colaborează deja cu Beijingul. Cercetători din Franța, Italia sau Suedia au contribuit la misiuni chineze recente.

„Ca europeni, nu avem instrumentele necesare pentru a ajunge pe Lună pe cont propriu… Așa că ne bazăm pe parteneri internaționali pentru a ne transporta instrumentele”, a spus Pierre-Yves Meslin. „Mai ales pe Statele Unite. Dar acum, China este cu siguranță un alt partener foarte serios.”

Final deschis într-o competiție globală

În China, proiectul nu este prezentat ca o confruntare directă cu SUA, ci ca o strategie internă de dezvoltare. În spatele ușilor închise realitatea e alta. Impactul simbolic al unei aselenizări cu echipaj uman ar fi uriaș în fața lumii și al Washingtonului.

„Nu ne stabilim scopul de a depăși Statele Unite în mod cuprinzător”, a spus Xie Gengxin. „Asta nu ar fi nici realist, nici necesar.” El a subliniat însă că misiunea va genera „un puternic sentiment de mândrie și împlinire națională”.

Pe măsură ce SpaceX, Blue Origin și China își accelerează programele, devine clar că există o cursă pentru modulul cu echipaj uman care va ajunge pe Lună. Nu este doar despre tehnologie. Este despre influență, resurse și poziționare într-o nouă eră a explorării spațiale, conform The Guardian.

