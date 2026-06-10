Trump dezvăluie o operațiune secretă în Strâmtoarea Ormuz. SUA au mutat milioane de barili de petrol fără ca Iranul să știe

Imagine cu războiul din Iran si Donald Trump. Imagine realizata cu AI

Președintele Donald Trump a susținut că SUA au transportat în secret milioane de barili de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, fără ca Iranul să știe.

Donald Trump a afirmat că Statele Unite au reușit să aducă pe teritoriul american milioane de barili de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, fără ca autoritățile iraniene să fie conștiente de această operațiune. Potrivit președintelui american, aceste transporturi realizate în secret reprezintă unul dintre factorii care au contribuit la menținerea prețului petrolului sub pragul de 100 de dolari pe baril, relatează CNBC.

Într-o declarație făcută miercuri din Biroul Oval, Trump a susținut că volume importante de țiței au fost transportate prin zona strategică a Golfului Persic fără ca Iranul să observe acțiunea.

„Am scos milioane de barili de petrol. Nimeni nu știe asta. Știți cine nu știe despre asta? Iranul, până acum”, a declarat Trump în Biroul Oval, continuând: "Am scos din uz 22 de nave noaptea trecută, târziu în noapte, fără lumini, pentru că nu au radar, pentru că le-am distrus complet".

Prețul petrolului Brent va ajunge la o medie de aproximativ 105 dolari pe baril

Între timp, perspectivele pentru piața petrolului rămân tensionate. Potrivit CNN, Departamentul Energiei al SUA a avertizat marți că prețurile petrolului ar putea rămâne la niveluri ridicate cel puțin până în luna iulie, în condițiile în care Strâmtoarea Ormuz continuă să fie blocată.

Administrația pentru Informații Energetice (EIA) estimează că prețul petrolului Brent va ajunge la o medie de aproximativ 105 dolari pe baril în lunile iunie și iulie. Proiecția depășește atât cotațiile actuale, situate în jurul valorii de 91 de dolari pe baril, cât și nivelul de aproximativ 70 de dolari înregistrat înainte de izbucnirea conflictului.

Potrivit EIA, această evoluție este susținută de perspectiva unor livrări limitate de petrol pe piața globală, în paralel cu reducerea producției și diminuarea stocurilor în următoarele săptămâni.

CITEȘTE ȘI: Donald Trump: SUA reiau atacurile asupra Iranului după eșecul negocierilor

