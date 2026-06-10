Donald Trump: SUA reiau atacurile asupra Iranului după eșecul negocierilor

Donald Trump, președintele american. Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump a declarat, miercuri, că va relua bombardamentele asupra Iranului, spunând că autoritățile de la Teheran „ne păcălesc și își bat joc de noi”.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri reluarea atacurilor aeriene împotriva Iranului, în urma doborârii unui elicopter american Apache şi a întârzierii încheierii unui acord în urma negocierilor cu Teheranul, transmit agenţiile internaţionale de presă.

„Îi vom ataca, îi vom ataca foarte tare, reluăm bombardamentele”, a spus Trump în faţa presei în Biroul Oval.

Reluarea atacurilor, chiar de miercuri, a indicat el, urmează atât doborârii elicopterului Apache în Strâmtoarea Ormuz, cât şi evoluţiei negocierilor pentru un acord de pace cu Teheranul, a argumentat liderul de la Casa Albă, care nu a exclus lovirea unor centrale electrice iraniene.

Donald Trump: „Își bat joc de noi”

„Chiar eram aproape de a ajunge la un acord, dar ei continuă să încerce să ne păcălească, îşi bat joc de noi”, a susţinut preşedintele SUA. „Dorim un acord substanţial, un acord care să funcţioneze”, a insistat el.

„Avem dreptul să o facem (să atacăm n.red). Deja ştiţi, ei au doborât (elicopterul Apache n.red) o maşină incredibilă, cu adevărat incredibilă. Iar iniţial au spus că nu au făcut-o, dar apoi au recunoscut”, a spus el despre acel elicopter, al cărui echipaj format din doi militari a fost salvat.

Potrivit lui Trump, Iranul a acceptat să se angajeze că nu va urmări să obţină o armă nucleară, dar acordul în continuare nu este semnat, potrivit Agerpres.

Amintim că liderul de la Casa Albă spunea, marți, 9 iunie, că negociatorii se află la „finalul” discuţiilor pentru un acord de pace în Orientul Mijlociu, după ce Iranul şi Israelul au oprit ostilităţile care ameninţau să reaprindă războiul care durează de mai multe luni. Donald Trump spunea, în urmă cu o zi, că „suntem în etapa finală pentru încheierea unui acord foarte, foarte bun”.