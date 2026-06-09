Donald Trump, aproape de un acord „foarte, foarte bun“ cu Iranul

Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump afirmă că negocierile se află în „etapa finală“ pentru încheierea unui acord cu Iranul.

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că negociatorii se află la "finalul" discuţiilor pentru un acord de pace în Orientul Mijlociu, după ce Iranul şi Israelul au oprit ostilităţile care ameninţau să reaprindă războiul care durează de luni de zile, informează AFP și Agerpres.

„Suntem în etapa finală pentru încheierea unui acord foarte, foarte bun", a declarat el, menţionând un interval de timp de "două până la trei zile“ pentru finalizarea acordului.

După 100 de zile de război şi intrarea în vigoare a unui armistiţiu fragil pe 8 aprilie, explozii şi alerte aeriene s-au auzit din nou la Teheran şi Tel Aviv duminică şi luni. Atacurile s-au soldat cu rănirea a 15 persoane în Iran, potrivit şefului organizaţiei naţionale de răspuns la situaţii de urgenţă.

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Donald Trump, sub presiune alegerilor de la jumătatea mandatului de președinte

Trump, care caută o cale de ieşire din acest conflict nepopular din Statele Unite, pe măsură ce se apropie alegerile de la jumătatea mandatului, a îndemnat Iranul şi Israelul să înceteze "imediat" ostilităţile.

Teheranul a anunţat iniţial sfârşitul operaţiunii sale militare împotriva Israelului, care i-a urmat apoi exemplul.

„În prezent, ostilităţile pe acest front au încetat“, a confirmat prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

Mohammad Bagher Ghalibaf, preşedintele parlamentului iranian şi negociatorul-şef al Teheranului, a declarat că Iranul „a încălcat tiparul de a accepta un armistiţiu pe hârtie şi de a-l încălca sistematic pe teren“.

Benjamin Netanyahu a afirmat, la rândul său, că Israelul va răspunde „cu fermitate“ oricărui nou atac iranian.

Netanyahu, care a ordonat atacuri împotriva Iranului în pofida obiecţiei preşedintelui american, a declarat, de asemenea, „cu respect“, că Israelul îşi va exercita dreptul de a se apăra „ori de câte ori va fi necesar“.