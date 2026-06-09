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Elicopter american Apache, prăbușit în Strâmtoarea Ormuz. Anunțul președintelui Donald Trump

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 09 Iun 2026
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elicopter apache
Foto: Unsplash

Un elicopter de atac Apache al armatei americane s-a prăbuşit luni în Strâmtoarea Ormuz, iar cei doi membri ai echipajului au fost salvaţi şi sunt în siguranţă, a relatat cotidianul New York Times, citând două persoane informate despre incident.

Preşedintele american Donald Trump a confirmat ulterior, marţi dimineaţă, că piloţii 'sunt bine', potrivit Reuters și Agerpres.

Vorbind de pe pista aeroportului internaţional JF Kennedy din New York înainte de a reveni la Washington, Trump a spus că 'nimeni nu a fost rănit'.

Administraţia va emita un raport în cursul zilei, a adăugat el.

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Nu este clar deocamdată dacă elicopterul Apache a fost doborât de un tir iranian, a avut o problemă mecanică sau de altă natură, a scris cotidianul american.

Casa Albă, Departamentul de Stat şi Comandamentul central al armatei americane nu au răspuns la solicitarea Reuters de a comenta.

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