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DCNews Stiri Trump susține că Iranul mai deține doar 21-22% din rachete sale

Trump susține că Iranul mai deține doar 21-22% din rachete sale

Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 06 Iun 2026
Imagine cu războiul din Iran si Donald Trump Imagine cu războiul din Iran si Donald Trump. Imagine realizata cu AI
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Donald Trump susține că Iranul ar mai deține doar aproximativ 21–22% din arsenalul său de rachete, făcând referire la pierderi semnificative în capacitatea militară a țării.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat că Iranului i-au mai rămas doar 21-22% dintre rachetele sale, într-un interviu acordat postului de televiziune NBC, după peste trei luni de război în Orientul Mijlociu, transmit AFP şi Reuters.

Ei au câteva rachete şi câteva drone. Aş spune, ca proporţie, poate 21%, 22% din rachetele lor. Sunt multe rachete, dar nu este ceea ce era atunci când am lansat primul nostru atac, a declarat Trump într-un prim extras difuzat de NBC. Interviul integral urmează să fie transmis duminică.

Liderul american afirmase la începutul lunii mai că Teheranul mai are doar 18-19% din stocul său de rachete.

Majoritatea uzinelor de drone au fost distruse, majoritatea rampelor de lansare au fost distruse şi majoritatea locurilor de fabricare a rachetelor au fost distruse, a adăugat vineri Donald Trump.

Iranul a anunţat vineri că a lansat rachete de avertisment contra a două nave americane în Marea Oman, conform Agerpres.

Negocierile SUA-Iran ar putea fi finalizate "în acest weekend"

Preşedintele american a afirmat miercuri că discuţiile cu Iranul ar putea duce la un rezultat chiar în "acest weekend", dar nu a exclus nici posibilitatea ca acestea să eşueze, scrie AFP.

Negocierile se desfăşoară "foarte bine", a apreciat preşedintele american în cadrul unui schimb de idei cu presa în Biroul Oval.

Trump a mai declarat miercuri că doreşte să "separe" discuţiile privind Libanul de cele referitoare la Iran, în timp ce Teheranul consideră, dimpotrivă, că este vorba despre acelaşi subiect.

"Aş dori să le separ", a spus preşedintele american, citat de AFP.

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