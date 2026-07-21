Grecia o pune la zid pe Laura Codruța Kovesi: „Toate greșelile pe care le-a făcut în România le-a repetat în Europa”

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Ministrul grec al Sănătății și vicepreședintele partidului Noua Democrație, Adonis Georgiadis, a lansat un nou atac la adresa șefei Parchetului European, Laura Kövesi, pe care o acuză că a depășit limitele mandatului instituției și că a gestionat greșit ancheta privind scandalul OPEKEPE.

Într-un interviu acordat postului de televiziune ANT1, Georgiadis a susținut că mandatul Laurei Kovesi s-a caracterizat prin decizii greșite și și-a exprimat speranța că viitorul procuror-șef european va schimba modul în care funcționează Parchetul European, notează thetoc.gr.

„Doamna Kovesi își încheie mandatul în aproximativ o lună. Ca politician profund pro-european, am marea așteptare ca succesorul său să schimbe complet modul de funcționare al Parchetului European.

Doamna Kovesi a fost o alegere foarte greșită pentru înființarea Parchetului European. Nu a înțeles nici limitele competențelor sale, nici ce înseamnă respectul pentru independența statelor și nici ce ar trebui să investigheze, de fapt, un Parchet European”, a declarat ministrul.

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Acuzații privind ancheta OPEKEPE

Adonis Georgiadis și-a legat criticile de ancheta privind OPEKEPE și a afirmat că acțiunile Parchetului European au provocat un conflict politic puternic înainte ca toate probele să fie analizate.

Potrivit ministrului, Laura Kovesi ar fi repetat în Europa greșelile pe care, în opinia sa, leoa făcut în perioada în care a condus Direcția Națională Anticorupție din România.

„Toate greșelile pe care le-a făcut în România le-a repetat nu doar în Grecia, ci și în toate celelalte țări europene care se confruntă cu probleme similare”, a spus Georgiadis.

Întrebat dacă vede o motivație politică în acțiunile Parchetului European, ministrul a evitat să formuleze o acuzație și a spus că judecă rezultatele, nu intențiile.

„Este posibil să provoci o asemenea agitație în sistemul politic grec fără să ai raportul de expertiză al lui Tycheropoulos? Este posibil ca raportul să fi ajuns în Parlament înainte de votul privind ridicarea imunității și Parlamentul să nu fie informat că documentul îi exclude pe cei vizați de orice posibilă infracțiune?”, a întrebat retoric Georgiadis.

„Problema este modul în care a funcționat instituția”

Ministrul a precizat că nu contestă existența Parchetului European, contestă modul în care instituția și a exercitat atribuțiile sub conducerea Laurei Kovesi.

„Parchetul European este o instituție bună. Totuși, a pornit cu stângul sub conducerea doamnei Kovesi”, a afirmat el.

Georgiadis a comentat și situația unor politicieni ale căror nume au apărut în dosarul OPEKEPE și a susținut că amploarea acuzațiilor nu corespunde faptelor.

„În cazul lui Skrekas s-a descoperit un prejudiciu de 780 de euro? Situația este aceeași și în cazul lui Synetakis. În cazul lui Boukoros vorbim despre subvenții legale acordate unor fermieri care aveau dreptul să le primească. A fost urmărit penal pentru că a dat un telefon. Doamna Papakosta a devenit victima lipsei de experiență”, a declarat ministrul.

Referitor la ancheta OPEKEPE, Georgiadis a adăugat: „Nu am aflat despre cazul OPEKEPE de la Parchetul European”.