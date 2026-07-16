Arest preventiv pentru 6 persoane, după descinderile DIICOT în dosarul vechimii fictive în muncă

Bărbat arestat FOTO cu rol ilustrativ: Freepik @naypong

Miercuri, 15 iulie, DIICOT a descins la mai multe adrese într-un dosar care vizează vechimea fictivă în muncă primită de sute de români.

Procurorii DIICOT au descins miercuri la zeci de adrese, într-un dosar care vizează o presupusă rețea specializată în falsificarea adeverințelor de vechime în muncă.

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La o zi distanţă, Poliţia Română a anunţat primele măsuri.

"În urma celor 30 de percheziţii domiciliare efectuate ieri, 15 iulie, de către Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, a fost dispusă reţinerea a 7 persoane şi măsura controlului judiciar faţă de alte 13 persoane, cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, fals informatic, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii.

În urma percheziţiilor efectuate, au fost descoperite şi ridicate sumele de 114.330 de euro şi 373.490 de lei, 110 dispozitive de stocare a datelor, 4 token-uri utilizate pentru semnătura digitală, 160 de ştampile cu diferite impresiuni, 87 de carnete de muncă (în original), înscrisuri olografe, documente, o armă neletală cu aer comprimat, precum şi alte mijloace de probă.

Astăzi, 16 iulie, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă a 6 persoane, pentru 30 de zile, iar faţă de o altă persoană, procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală au luat măsura controlului judiciar.

Reamintim că cercetările efectuate au reliefat faptul că, începând cu anul 2018, în municipiului Bucureşti s-ar fi constituit şi ar fi activat un grup infracţional organizat specializat în comiterea unor infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prin introducerea on-line în bazele de date aparţinând Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a unor date informatice nereale, reprezentate de declaraţiile fiscale D 112 (declaraţia privind obligaţia de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate) care ar fi atestat o vechime fictivă în muncă pentru un număr considerabil de persoane, cu scopul de a fi utilizate de Casele de Pensii competente pentru emiterea deciziilor de pensionare şi implicit pentru stabilirea cuantumului pensiei.

Acţiunea beneficiază de sprijinul poliţiştilor brigăziilor de combatere a criminalităţii organizate Constanţa şi Galaţi, precum şi de sprijinul jandarmilor Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti şi cei ai Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie", se arată în comunicatul Poliţiei.