Dosarul certificatelor false de handicap din Prahova s-a prescris după 13 ani. Fosta șefă a comisiei scapă de acuzațiile de corupție

Ciocan justiție. Foto: Pixabay

După 13 ani de proces, fosta șefă a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Prahova și alți 12 inculpați au scăpat de dosarul de corupție, după ce faptele s-au prescris.

Fosta şefă a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Prahova, Viorica Oniga, şi alte 12 persoane inculpate alături de aceasta au scăpat de dosarul de corupţie prin prescripţia faptelor, decizia fiind pronunţată, joi, de Tribunalul Buzău, după 13 ani de la trimiterea în judecată.

Faptele s-au prescris

Potrivit portalului instanţelor de judecată, magistraţii au constatat că a intervenit prescripţia răspunderii penale în cazul celor 13 inculpaţi, astfel că a dispus încetarea procesului penal faţă de aceştia.

De asemenea, instanţa a luat act că Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 3.073.726 lei reprezentând prejudiciul cauzat prin plata unor sume necuvenite cu titlu de indemnizaţii de handicap, bugete complementare personale şi indemnizaţii de însoţitor.

„Prin adresa emisă de Consiliului Judeţean Prahova - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului nr. FA40943/09.09.2025 s-a comunicat că la data de 01.09.2025 prejudiciul total înregistrat de instituţia publică este de 1.508.311.39 lei reprezentând prejudiciul cauzat prin plata unor sume necuvenite cu titlu de indemnizaţii de handicap, bugete complementare personale şi indemnizaţii de însoţitor, care nu au fost recuperate încă prin executare silită de la beneficiari, care au fost obligaţi la plata acestora ca urmare a unor hotărâri de condamnare, fiind de achitate în solidar următoarele sume (...). Admite acţiunea civilă şi va obliga inculpaţii la plata 1.508.311.39 lei către partea civilă Consiliului Judeţean Prahova - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului reprezentând prejudiciul cauzat prin plata unor sume necuvenite cu titlu de indemnizaţii de handicap, bugete complementare personale şi indemnizaţii de însoţitor, care nu au fost recuperate încă prin executare silită de la beneficiari, care au fost obligaţi la plata acestora ca urmare a unor hotărâri de condamnare, după cum urmează (...)”, se arată în decizia publicată pe portalul instanţelor de judecată.

Hotărârea Tribunalului Buzău nu este definitivă.

Cum funcționa schema certificatelor false de handicap

Amintim că, în 2013, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus trimiterea în judecată a 13 inculpaţi în legătură cu eliberarea în mod fraudulos a unor certificate de încadrare în grad de handicap de către Comisia de evaluare Prahova.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis la acel moment, printre persoanele deferite justiţiei se afla şi Viorica Oniga, preşedinte al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Prahova la data faptelor, acuzată de luare de mită, abuz în serviciu contra intereselor publice cu avantaj patrimonial pentru altul, în formă calificată, complicitate la înşelăciune, fals intelectual, toate în formă continuată.

Acuzații din dosar

În rechizitoriu, procurorii au reţinut că, în perioada 2006-2012, în schimbul unor sume de bani şi în baza unor acte medicale falsificate, mai multe persoane au obţinut fără drept încadrarea în grad de handicap şi eliberarea certificatelor care atestă acest fapt de către membrii Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Prahova.

DNA precizează că, urmare a folosirii acestor certificate, persoanele beneficiare au încasat în mod injust, de la bugetul de public, suma de peste 3 milioane de lei, cu titlu de indemnizaţii de handicap, bugete complementare, indemnizaţii de însoţitor şi alte facilităţi prevăzute de lege pentru această categorie de persoane.

Ulterior, în 2014, Oniga şi alţi 11 inculpaţi au fost trimişi în judecată într-un al doilea dosar vizând fapte similare, cele două dosare fiind reunite în instanţă.

Fondul cauzei s-a judecat la Tribunalul Buzău, după ce Oniga a cerut strămutarea dosarului de la Tribunalul Prahova, invocând mediatizarea excesivă a cazului.

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