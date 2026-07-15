Trump, mesaj pentru Putin: Vladimir, e timpul să te oprești. Sursa foto: Agerpres/Freepik. Colaj DCNews/Iulia Horovei

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat din nou că este de părere că liderul rus Vladimir Putin este pregătit să ajungă la un acord pentru încheierea războiului din Ucraina și că acest lucru s-ar putea întâmpla în curând.

Declarațiile lui Trump au fost făcute într-un interviu acordat pentru Fox News și relatate de publicația European Pravda.

Trump a fost de acord cu sugestia jurnalistului că războiul dintre Ucraina și Rusia s-ar putea încheia în timpul mandatului său de președinte. El a spus că îi transmite în mod repetat același mesaj lui Vladimir Putin.

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„Îi spun mereu același lucru. Nu vreau să intru în prea multe detalii, dar îi spun: «Vladimir, este timpul să te oprești. Este timpul ca acest război să se încheie»”, a declarat președintele SUA.

Trump a afirmat că este convins că Putin „este pregătit să facă o înțelegere”. Întrebat când ar putea avea loc acest lucru, președintele american a răspuns: „În curând”.

„Este nevoie de două persoane pentru a dansa tango. Dar cred că el este pregătit să facă o înțelegere”, a adăugat președintele Statelor Unite.

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CNN a relatat că Trump este pregătit să susțină adoptarea proiectului de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei, inițiat de senatorul republican Lindsey Graham, decedat între timp. Întrebat luni, în cadrul unei conferințe de presă, despre proiectul lui Graham privind sancțiunile împotriva Rusiei, Trump a spus că va lua o decizie „în curând”.

Cu puțin timp înainte de moartea sa subită, Lindsey Graham a declarat că a ajuns la un acord cu Casa Albă privind forma finală a proiectului de lege referitor la sancțiunile împotriva Rusiei.