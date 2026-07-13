Incendiu devastator într-un bar din Bangkok: Cel puțin 27 de persoane au murit/ VIDEO

Incendiu într-un club de noapte din Bangkok, Thailanda. Captură video X, @devprinceps

Cel puțin 27 de persoane și-au pierdut viața, iar alte zeci au fost rănite după un incendiu izbucnit duminică seară într-un bar-restaurant din Bangkok, capitala Thailandei.

Un incendiu într-un bar din Bangkok, capitala Thailandei, a provocat moartea a cel puţin 27 de persoane duminică seară, a anunţat prim-ministrul thailandez, Anutin Charnvirakul, citat de AFP.

27 de persoane au murit

„Au fost scoase 27 de corpuri, trupuri neînsufleţite. Unii (răniţi) au fost transportaţi la spital”, a declarat Anutin la televiziune de la locul tragediei.

Muzicienii prezenţi în local - un bar-restaurant situat la periferia oraşului Bangkok - au vorbit despre „fumul care ieşea dintr-un panou electric de lângă scenă, apoi o pană de curent şi o explozie”, a adăugat şeful guvernului.

kebakaran hebat di restoran dan bar Na Ladprao dikawasan chatuchak, bangkok, thailand. menurut berita lokal, ada 27-29 orang yang meninggal dunia. 63 dibawa ke rumah sakit, serta 22 orang dalam kondisi kritis. pic.twitter.com/2nmWIPHt8M — DEV (@devprinceps) July 13, 2026

„Majoritatea victimelor au fugit în spate, spre nişte toalete fără ieşire. Acest lucru s-a datorat, probabil, panicii, deoarece era foc şi fum”, a povestit Anutin.

„Fumul a învăluit rapid locul”, a subliniat el, citând primele mărturii ale supravieţuitorilor.

Poliţia thailandeză a afirmat pe reţelele sociale, în jurul orei locale 02:00 luni (duminică, 19:00 GMT), că incendiul „se află sub control”.

Autorităţile au stabilit un perimetru de securitate în faţa localului, au constatat jurnalişti ai AFP, scrie Agerpres.



