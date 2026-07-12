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Răzvan Dumitrescu spune cine e politicianul care evită cel mai mult întrebările incomode

Autor: Ioana Dinu
Data publicării: 12 Iul 2026
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Răzvan Dumitrescu
Răzvan Dumitrescu

Ce politician evită cel mai mult întrebările?

Acest lucru l-a întrebat Anca Murgoci pe Răzvan Dumitrescu în cadrul unui clip pe TikTok. Jurnalistul a răspuns că situația diferă în funcție de context, însă în prezent îl indică pe Ilie Bolojan.

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„Depinde de sezon. În sezonul actual, cu criza de acum, impresia mea este că Ilie Bolojan evită cel mai mult... nu întrebările, ci răspunsurile. Întrebări primește cu siguranță și direct, și indirect. Răspunsurile sunt evitate”, a zis Răzvan Dumitrescu.

„Cum să faci acum o conferință de presă când te-ar putea întreba cineva de ce ți-a anulat instanța chiar și deciziile congresului? În general, nu te expui pentru că nu ai ce răspunsuri să dai”, a mai zis jurnalistul.

Dumneavoastră ce l-ați întreba pe Ilie Bolojan? Vă invităm să ne spuneți în comentarii.

@rodcnews Ce politician evită ce mai mult întrebările? Răzvan Dumitrescu, răspuns pentru Anca Murgoci (dcnews). Dvs. Ce părere aveți? Haideți și pe www.dcnews.ro #bolojan ♬ sunet original - DC News

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razvan dumitrescu
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pnl
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Comentarii (1)

Geo   •   12 Iulie 2026   •   20:17

De la comuniștii fără școală, care au impus colectivizarea cu arma în mână, nu mai descoperisem până să-l văd, să-l aud, să-i simt ura față de oameni, un astfel de “politician” precum Bolojan. Oamenii ăștia nu-și mai văd lungul nasului și atunci l-aș întreba pe Bolojan : Cine vă credeți d- nule Bolojan de vă bateți joc de o țară întreagă ? Cine va mandatat d-nule Bolojan să distrugeți economia României, să sărăciți poporul român, să dispuneți cum vreți de resursele României, să blocați mersul logic al unui stat ce până să-ți completezi tu CV-ul cu interimate, erea democratic. Ai ceva spre 100 mii de voturi și te comporți de parcă ai fost votat de Congresul al XIV - lea. Ai bun simț “stimabile” și părăsește funcția, ai fost DEMIS, o țară întreagă a respirat ușurată iar tu te ții cu dinți de scaun. GO HOME la propriu.

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