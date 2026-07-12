Răzvan Dumitrescu spune cine e politicianul care evită cel mai mult întrebările incomode

Răzvan Dumitrescu

Ce politician evită cel mai mult întrebările?

Acest lucru l-a întrebat Anca Murgoci pe Răzvan Dumitrescu în cadrul unui clip pe TikTok. Jurnalistul a răspuns că situația diferă în funcție de context, însă în prezent îl indică pe Ilie Bolojan.

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„Depinde de sezon. În sezonul actual, cu criza de acum, impresia mea este că Ilie Bolojan evită cel mai mult... nu întrebările, ci răspunsurile. Întrebări primește cu siguranță și direct, și indirect. Răspunsurile sunt evitate”, a zis Răzvan Dumitrescu.

„Cum să faci acum o conferință de presă când te-ar putea întreba cineva de ce ți-a anulat instanța chiar și deciziile congresului? În general, nu te expui pentru că nu ai ce răspunsuri să dai”, a mai zis jurnalistul.

Dumneavoastră ce l-ați întreba pe Ilie Bolojan? Vă invităm să ne spuneți în comentarii.