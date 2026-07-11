Protest în Houston, după ce ICE a împușcat mortal un bărbat / video

Foto: Agerpres

Peste o mie de protestatari care scandau "ICE, afară din Houston" au mărşăluit miercuri în apropierea locului unde un ofiţer al Serviciului de Imigrare şi Control Vamal al SUA (ICE) a împuşcat mortal un bărbat care se îndrepta spre serviciu cu maşina, cel mai recent dintr-o serie de incidente tragice din cauza raidurilor de expulzare tot mai numeroase la nivel naţional.

Manifestanţii, mulţi fluturând steaguri mexicane şi purtând pancarte pe care scria "Alături de imigranţi" şi "ICE se topeşte în Texas" ("ice" înseamnă gheaţă în engleză - n.r), au reluat, de asemenea, cererile tot mai puternice pentru o anchetă independentă privind împuşcarea, marţi, a lui Lorenzo Salgado Araujo, în vârstă de 52 de ani, un cetăţean mexican care locuia ilegal în SUA de trei decenii, potrivit Reuters și Agerpres.

Un contingent de ofiţeri de poliţie, unii călare cu căşti şi echipamente antirevoltă, a închis traficul pe străzile din jur şi s-a deplasat în jurul perimetrului demonstraţiei, care a fost zgomotoasă, dar paşnică.

"Sunt copleşită de durere nu doar pentru Lorenzo, ci şi pentru familia lui şi pentru noi toţi, pentru că putea fi oricare dintre noi, sincer", a declarat pentru Reuters o studentă de 18 ani, Ana Daniela.

"Mama merge la cumpărături la magazinul de vizavi de locul unde a fost ucis. Aşa că te gândeşti că ar fi putut fi mama sau, efectiv, oricare dintre noi", a adăugat ea.

Peste 1.000 de persoane la protestul din Houston

Mitingul de seară a început cu câteva sute de oameni adunaţi la locul unde Salgado a fost împuşcat, în cartierul East End din oraşul Houston, cu o populaţie predominant hispanică şi din clasa muncitoare. În timp ce protestatarii mărşăluiau spre un parc din apropiere, aflat la aproximativ 1,6 km distanţă, fluierând şi scandând "ICE afară din Houston, ICE afară de peste tot", mulţimea a crescut la peste 1.000 de persoane.

"Suntem împreună cu toţii în asta, iar ei vin după noi toţi", a strigat fosta membră a Consiliului Local Letitia Plummer de pe treptele unui foişor din centrul parcului, unde mai mulţi organizatori s-au adresat mulţimii.

Spre apusul soarelui, protestatarii s-au dispersat singuri, deşi aproximativ 100 s-au întors la locul împuşcăturii pentru a organiza un priveghi solemn cu lumânări.

Uciderea lui Salgado, un muncitor în construcţii despre care familia a spus că locuia în Houston de 35 de ani şi era aproape de a obţine rezidenţa legală în SUA, a ridicat la cel puţin şase numărul persoanelor împuşcate mortal în operaţiunile de aplicare a legilor privind imigraţia din ianuarie 2025, când preşedintele Donald Trump s-a întors în funcţie şi a lansat o campanie de expulzări în masă.

Această represiune a căpătat recent un nou avânt în oraşele din întreaga ţară, agenţii federali reţinând aproximativ 2.000 de migranţi pe zi la nivel naţional săptămâna trecută, potrivit a două persoane familiarizate cu situaţia.

Numai în Houston, oraşul care găzduieşte o comunitate numeroasă şi adânc înrădăcinată de imigranţi mexicani, numărul arestărilor ICE pe săptămână s-a triplat de la mijlocul lunii iunie până la sfârşitul lunii iunie - la aproximativ 100 - conform datelor preliminare furnizate de o sursă către Reuters.

Într-o declaraţie emisă marţi după incidentul tragic, ICE a declarat că Salgado a intrat cu duba sa într-un vehicul ICE, a refuzat să se supună mai multor comenzi verbale şi a încercat să calce un ofiţer, care apoi a tras asupra lui în "legitimă apărare".

El a fost prins într-o "operaţiune de aplicare a legii ţintită" când ofiţerii ICE au încercat să-i oprească vehiculul, a precizat agenţia.

Reuters precizează că nu a putut verifica circumstanţele incidentului.

Anchetă privind uciderea lui Lorenzo Salgado Araujo

Relatările iniţiale ale agenţiilor federale despre utilizarea forţei au fost adesea contestate de înregistrări video sau alte dovezi. Până miercuri seară, nu a apărut nicio înregistrare video a împuşcăturii în sine.

Într-o conferinţă de presă de miercuri, fiul lui Salgado, Ronaldo, l-a descris pe tatăl său ca fiind un om paşnic care "şi-a dedicat viaţa în Statele Unite pentru a oferi familiei sale visul american". Ronaldo a spus că tatăl său a lucrat pentru a obţine statutul său legal de imigrant şi era aproape de a-l obţine.

Salgado se îndrepta să-şi ia echipa de construcţii în drum spre un şantier din nordul oraşului Houston, potrivit familiei.

Înconjurat de mai mulţi membri ai Congresului, lideri ai grupurilor de susţinere latino şi oficiali din Houston, Ronaldo a cerut "o anchetă completă" privind uciderea tatălui său.

El a aflat despre ce s-a întâmplat abia după ce a văzut un videoclip postat pe reţelele de socializare, a spus Ronaldo, care îl arăta pe tatăl său întins la pământ lângă duba sa albă.

"L-am recunoscut imediat, nu după înfăţişare, ci după voce, cum striga după ajutor în timp ce zăcea pe stradă, sângerând", a spus el, înăbuşindu-şi lacrimile.

"Este neamerican să foloseşti o forţă letală împotriva unei fiinţe umane, apoi să blochezi dovezile", a declarat Roman Palomares, preşedintele Ligii Cetăţenilor Latino-Americani Uniţi, la conferinţa de presă. "Prea mult timp am asistat la un sezon deschis declarat împotriva latino-americanilor şi a comunităţilor de culoare, sub pretextul siguranţei publice", a adăugat el.

ICE a anunţat marţi că Departamentul pentru Securitate Internă al SUA, în subordinea căruia se află, va conduce o anchetă privind incidentul, în timp ce FBI va desfăşura o investigaţie privind "potenţialul atac asupra unui ofiţer de aplicare a legii".

Însă multe persoane din acest oraş nu au fost dispuse să aştepte o anchetă federală. "Solicit o anchetă imediată şi imparţială, toate înregistrările video şi concluziile disponibile fiind publicate cât mai curând posibil", a scris Alejandra Salinas, membră a Consiliului Local Houston, într-un editorial din Houston Chronicle, miercuri.

Reprezentanta SUA Sylvia Garcia, o democrată din Texas care reprezintă cartierul în care a avut loc atacul, a făcut un apel similar.

"Avem nevoie de investigaţii independente, avem nevoie de camere video purtate pe corp, de identificare clară, fără măşti, şi de încetarea aplicării legilor privind imigraţia în stil paramilitar pe străzile noastre", a declarat Garcia la conferinţa de presă.

Primarul oraşului Houston, John Whitmire, vorbind miercuri la o şedinţă a Consiliului Local, a cerut o anchetă "transparentă şi independentă", dar a exclus o investigaţie condusă de autorităţile locale, spunând că "nu pot exista două anchete în desfăşurare".

Cazul a făcut deja valuri peste graniţă, în Mexic.