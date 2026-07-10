Un avion Cathay Pacific a pierdut contactul deasupra României, declanșând o alertă NATO. Avioane de vânătoare maghiare, ridicate de la sol - FOTO

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Un avion Cathay Pacific a pierdut contactul deasupra României și a declanșat o alertă NATO. Autoritatea de reglementare a aviației din Hong Kong cere explicații.

Un avion Cathay Pacific, care zbura din Hong Kong la Londra a fost interceptat de avioane de vânătoare NATO maghiare după ce a pierdut pentru scurt timp contactul cu controlul traficului aerian din spațiul aerian al României, acum 6 zile. Asta a determinat autoritatea de reglementare a aviației din Hong Kong să își exprime îngrijorarea serioasă și să solicite un raport detaliat privind acest incident, scrie AeroTime.

Zborul CX257, un Airbus A350, a decolat de pe Aeroportul Internațional Hong Kong (HKG) pe 4 iulie 2026, cu destinația Aeroportul Heathrow din Londra (LHR). În timp ce traversa spațiul aerian al României, aeronava nu a reușit să stabilească contactul cu controlul traficului aerian civil românesc, declanșând o alertă de reacție rapidă a NATO.

Avioanele de vânătoare maghiare, ridicate de la sol

Incidentul a ieșit la iveală când ministrul maghiar al Apărării, Romulusz Ruszin-Szendi, a distribuit detalii într-o postare pe Facebook în aceeași zi.

"În data de 4 iulie la ora 13:42, aeronavele de rezervă NATO QRA(I) au fost puse în alertă deoarece o aeronavă A350 sub pavilion chinezesc, aflată pe ruta Hong Kong-Londra (în timp ce se afla încă în spațiul aerian românesc), nu a contactat controlul traficului aerian civil român. Aeronava de rezervă maghiară a decolat la ora 13:51 și a avertizat vizual aeronava sub pavilion chinezesc de la granița cu Ungaria, care a contactat apoi controlul traficului aerian. Misiunea s-a încheiat cu bine, iar aeronava de rezervă s-a întors la baza sa din Kecskemét. Mulțumim paznicilor!", a scris acesta.

Sistemul de alertă cu reacție rapidă al NATO funcționează pe tot parcursul anului pentru a intercepta aeronavele neautorizate, neidentificate sau aflate în dificultate în spațiul aerian european. Conform protocoalelor NATO, centrele de operațiuni aeriene sunt notificate atunci când o aeronavă pierde contactul cu controlul traficului aerian civil și pot apoi trimite aeronave de la o bază aeriană aliată pentru a identifica avionul.

Ce spun reprezentanții companiei aeriene

Cathay Pacific a confirmat incidentul abia în data de 8 iulie, într-un comunicat, descriindu-l ca fiind o „pierdere temporară a comunicării” urmată de o interceptare „în conformitate cu protocoalele recunoscute la nivel internațional”.

„Zborul a respectat ruta autorizată în permanență și în niciun moment siguranța aeronavei sau a celor aflați la bord nu a fost compromisă. Echipajul a raportat imediat incidentul, iar acesta este în curs de investigare în acest moment”, a declarat compania aeriană.

Comunicarea a fost restabilită la scurt timp după interceptare, zborul continuând spre Londra Heathrow, potrivit companiei aeriene.

Departamentul Aviației Civile din Hong Kong a confirmat că Cathay Pacific a depus un raport inițial despre acest incident. Departamentul a remarcat că tratează problema cu îngrijorare și a solicitat oficial companiei aeriene să prezinte un raport de investigație detaliat, în termen de o săptămână, în conformitate cu procedurile standard pentru incidentele legate de siguranța aviației.