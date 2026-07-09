Bacalaureat 2026: Cum arată Bac-ul pentru un elev care nu învață. ”Ar trebui să ne doară”

Foto cu caracter ilustrativ. Sursa: Agerpres

Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară a vorbit, la interviurile DC NEWS, despre rata de promovare la Bacalaureat 2026, explicând cum arată Bac-ul pentru un elev care nu învață.

Rata de promovare la Bacalaureat 2026 este de 74,8% pentru toți candidații, înainte de contestații. În anul 2025, rata înainte de contestații pentru toți candidații a fost de 74,3%, iar după contestații de 76,5%. În anul 2024, am avut o rată de promovare la Bacalaureat de 76,4% înainte de contestații și de peste 78%, după soluționarea contestațiilor.

Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară: Este o cifră care zugrăvește un anumit nivel de echilibru

Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară a comentat, la DC NEWS, aceste cifre, în contextul în care de trei ani încoace ne învârtim în jurul unor procente destul de asemnătoare, explicând totodată și cum arată Bac-ul pentru un elev care nu învață.

"Este o cifră care zugrăvește un anumit nivel de echilibru pentru că sunt și tineri mai puțin motivați de învățare și poate că un astfel de examen îi trezește măcar pe unii dintre ei și la etapa a doua se schimbă lucrurile. Pe de altă parte - aici poate ar trebui să ne punem întrebarea, să lucrăm un pic - gândiți-vă cum arată perspectiva unui astfel de examen pentru un tânăr care nu învață pentru școală. El nu a fost motivat pe parcursul anilor de școală. Degeaba la final arătăm cu degetul că el nu va lua acest examen.

"Ar trebui să ne doară faptul că o parte dintre acești tineri nu consideră școala ca fiind importantă"

Poate că nici nu-i pasă, poate s-a integrat deja în lumea adultă, lucrează undeva, câștigă bani și nu-l interesează foarte mult diploma de bacalaureat. Acest lucru ar trebui să ne doară. Ar trebui să ne doară faptul că o parte dintre acești tineri sunt dezinteresați de formarea proprie, nu consideră școala ca fiind importantă și nu sunt pregătiți să învețe pe tot parcursul vieții.

Examenul de Bacalaureat este o etapă, după care individul intră în lumea adultă, a trecut de 18 ani, o parte dintre ei ajung la facultate, rămân și învață în continuare, dar și cei care se apucă efectiv de viața adultă și se opresc la această diplomă de Bacalaureat, tot trebuie să învețe pe tot parcursul vieții.

Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară, previziune sumbră pentru cei care nu învață

Trăim într-o lume care se schimbă enorm de repede, o lume în care elemente cum ar fi digitalizarea și mai nou Inteligența Artificială tind să pună sub semnul întrebării modul în care omul face anumite meserii. Deci ca atare nu ne interesează neapărat informația și cât de mult din ea va fi păstrată așa cum a fost ea livrată, ci faptul că trebuie să creștem un tânăr care știe să învețe, căruia îi place să învețe și care este pregătit să învețe pentru că altfel va avea un eșec social.

Lumea se va schimba, peste 20 de ani va arăta complet diferit. Meseria pentru care se pregătește acum va arăta complet diferit și el va trebui să se adapteze, iar adaptarea cel mai ușor se poate face prin învățare", a declarat prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară la interviurile DC NEWS.