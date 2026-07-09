Răsturnări de senzație la Mondial! Pe cine mizează fanii pentru semifinale

Faza eliminatorie a scos la iveală surprize uriașe, iar acum, înaintea sferturilor de finală, fanii Betano de pe mapamond au ales deja marile favorite pentru un loc în semifinale. Datele spun totul.

Ce turneu! Faza eliminatorie a Cupei Mondiale FIFA 2026™ a fost plină de lovituri de teatru, iar fanii abia așteaptă sferturile. Cine merge mai departe? Publicul și-a spus părerea, iar cifrele Betano arată clar în cine crede cel mai mult.

Norvegia, senzația turneului

Cea mai tare poveste a Mondialului are un nume: Norvegia. Considerată outsider la start, echipa nordică a ajuns în sferturi și a cucerit publicul. În duelul cu Anglia, incredibil, 74,85% dintre fani o văd în semifinale! Doar 25,15% mai mizează pe englezi. De la outsider la favorită, într-un singur turneu.

Argentina, cea mai mare favorită

Dacă vreo echipă are și mai mult sprijin, aceea e Argentina. Campioana mondială en-titre domină clar în preferințe: 79,81% dintre fani mizează pe calificarea sud-americanilor în fața Elveției. Doar unul din cinci suporteri mai crede în elvețieni.

Franța, drum liber? Spania – Belgia, la limită!

Franța pornește lejer în fața Marocului, cu 67,18% din încrederea fanilor. În schimb, Spania – Belgia e pe muchie de cuțit: deținătoarea EURO 2024 are un avantaj minuscul, 54,44% față de 45,56%. Practic, o aruncare de monedă!

Șocurile care au dus la sferturi

Cum s-a ajuns aici? Prin surprize pe bandă rulantă. Norvegia a dat lovitura într-un duel de foc cu Brazilia, în care fanii au fost aproape împărțiți: la calificare, brazilienii aveau doar 55,30%, iar norvegienii un impresionant 44,70%. Semn că șocul se simțea în aer.

Și duelul Germania – Paraguay a ținut sufletul la gură. Nemții erau favoriți (57,78% la calificare), dar sud-americanii au adunat un sprijin uriaș pentru statutul de outsider: 42,22%. La acest Mondial, nimic nu mai e sigur!

Ce urmează

Sferturile de finală bat la ușă, iar spectacolul e garantat. Argentina și Norvegia sunt răsfățatele publicului, dar surprizele au fost la ordinea zilei. Cine ajunge în semifinale? Terenul va decide — dar fanii au deja favoritele lor.

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Material publicitar realizat pe baza datelor agregate ale platformei Betano din 20 de țări, înregistrate în faza sferturilor de finală. Datele sunt proprietatea Betano, brand al Kaizen Gaming, și sunt prezentate în scop informativ. Procentajele reflectă distribuția opțiunilor înregistrate pe platformă și nu constituie recomandări.