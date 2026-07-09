Incendiu în Mamaia. Două beach bar-uri de pe o plajă au fost distruse de flăcări / video

FOTO: captură video YouTube @Ziua de Constanța

Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de miercuri spre joi în stațiunea Mamaia și a distrus două beach bar-uri aflate în zona plajei H2O. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale pentru a limita extinderea flăcărilor, iar autoritățile anunță că nu au existat victime. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită în urma cercetărilor.

Incendiul a fost semnalat în zona Plaja H2O, unde focul a izbucnit la un beach bar și s-a extins rapid pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, notează presa locală Ziua de Constanța. Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate cinci autospeciale și un echipaj SMURD.

La sosirea echipajelor, focul se manifesta generalizat, iar intervenția pompierilor s-a concentrat pe limitarea incendiului și protejarea construcțiilor din apropiere. Acțiunea rapidă a echipajelor a împiedicat propagarea flăcărilor către alte obiective din zonă.

Două beach bar-uri au fost distruse

Potrivit informațiilor transmise de ISU Constanța, incendiul a afectat în total două beach bar-uri, H2O și Crazy Beach. Suprafața totală distrusă de flăcări este de aproximativ 600 de metri pătrați.

Din datele comunicate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea, incidentul nu s-a soldat cu victime.

Pompierii au lichidat incendiul după mai multe ore de intervenție, iar specialiștii au început verificările pentru a stabili de la ce a pornit focul.

Cauza probabilă a producerii incendiului nu a fost stabilită până în acest moment.