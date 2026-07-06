Andrei Baciu, la primul dialog global al ONU despre guvernanța AI: România trebuie să aibă o Comisie parlamentară dedicată Inteligenței Artificiale

Foto: Facebook Andrei Baciu

Deputatul PNL Andrei Baciu a susținut o intervenție la Geneva, în cadrul primului eveniment global organizat de ONU dedicat guvernanței Inteligenței Artificiale - Global Dialogue on AI Governance.

Deputatul PNL Andrei Baciu a participat la Geneva, la Global Dialogue on AI Governance, primul eveniment global organizat de ONU dedicat guvernanței Inteligenței Artificiale. În cadrul dezbaterilor, parlamentarul a vorbit despre impactul AI asupra democrației și proceselor electorale, a subliniat necesitatea unor instituții capabile să țină pasul cu evoluția tehnologiei și a prezentat propunerea înaintată Parlamentului României privind înființarea unei Comisii dedicate Inteligenței Artificiale.

"Astăzi am vorbit la Geneva, în cadrul primului eveniment global organizat de ONU dedicat guvernanței inteligenței artificiale - Global Dialogue on AI Governance. Patruzeci de experți internaționali independenți, reuniți într-un panel științific, au prezentat primul raport bazat pe dovezi despre riscurile, oportunitățile și impactul inteligenței artificiale asupra societății. Sunt analizate toate domeniile majore, iar concluziile sunt pe cât de interesante, pe atât de provocatoare.

România, menționată în raport

Raportul menționează și România, inclusiv atunci când vorbește despre impactul pe care AI-ul îl poate avea asupra proceselor democratice și asupra integrității alegerilor. Este un semnal clar că nu discutăm doar despre tehnologie, ci despre democrație, drepturi fundamentale și încredere publică.

În intervenția mea am subliniat că suntem cea mai conectată generație din istoria umanității; nu este o metaforă, ci o schimbare structurală a felului în care funcționează lumea. Cu toate acestea, încercăm să guvernăm această nouă realitate cu instituții construite pentru o altă viteză - viteza pre‑AI. Dacă web-ul a avut nevoie de aproximativ 15 ani pentru a ajunge la un miliard de utilizatori, ChatGPT a ajuns la 100 de milioane în doar două luni. Nu vorbim doar de o adopție mai rapidă, ci de un alt tip de schimbare.

Pentru ca inteligența artificială să își aducă toate beneficiile pentru societate, este esențial ca oamenii să aibă încredere în această tehnologie, iar încrederea se construiește prin transparență, nu prin declarații.

Am vorbit și despre oportunitățile pe care le avem în România și despre ce poate să aducă țara noastră la masa discuțiilor, în acest efort global de a construi reguli corecte pentru o lume post‑AI.

Andrei Baciu: Am propus înființarea unei Comisii dedicate Inteligenței Artificiale, pentru că structura trebuie să vină înaintea strategiei

Am propus și o altă perspectivă asupra ideii de generații: cred că toți cei care trăim astăzi facem parte din „Generația de Tranziție” - de la o lume pre‑AI la o lume post‑AI. Cum va arăta această lume depinde de cât de bine înțeleg decidenții tehnologia pe care o reglementează, pentru că nu poți face reguli pentru ceva ce nu înțelegi.

Am prezentat și ce am propus concret în Parlamentul României: înființarea unei Comisii dedicate Inteligenței Artificiale, pentru că structura trebuie să vină înaintea strategiei.

Mesajul meu final a fost simplu: dacă vrem societăți agile, avem nevoie de parlamente și instituții agile. Asta înseamnă un nou tip de leadership, cooperare reală între parlamentele naționale, standarde comune și reguli actualizate continuu, în ritmul în care evoluează tehnologia", a scris Andrei Baciu pe pagina sa de Facebook.