Ce au discutat la telefon Putin și Trump timp de 85 de minute, înainte de summitul NATO de la Ankara

Trump Putin - Sursa foto: Agerpres/Freepik. Colaj DCNews/Iulia Horovei

Află în articol ce au discutat la telefon Vladimir Putin și Donald Trump timp de 85 de minute, cu doar două zile înainte de summitul NATO de la Ankara.

Președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin au avut o discuție telefonică care ar fi durat 85 de minute, cu doar două zile înainte de summitul NATO de la Ankara.

Ulterior, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că discuția telefonică cu omologul său rus, Vladimir Putin, a decurs bine. El a spus că cele două părți sunt aproape de încheierea conflictului din Ucraina.

„Președintele Putin vrea ca acest lucru să se termine. Vă spun asta cu mare tărie”, a declarat Trump reporterilor de la Casa Albă. El a afirmat că și președintele ucrainean Volodimir Zelenski dorește un acord de pace.

Donald Trump a menționat că încheierea conflictului este „mult mai aproape decât pare”. Această problemă va fi abordată și la următorul summit NATO, care va avea loc în perioada 7-8 iulie la Ankara.

Reamintim că deși SUA au încetat participarea activă la negocierile din Ucraina după lansarea unei operațiuni comune cu Israelul împotriva Iranului, în urma acordului cu Teheranul, Donald Trump și-a anunțat intenția de a reveni la procesul de negocieri Moscova-Kiev.

Trump ar urma să vorbrască din nou cu Putin, după ce se va întâlni cu Zelenski în marja summitului NATO de la Ankara

Potrivit lui Dmitri Peskov, secretarul de presă al președintelui rus, Vladimir Putin și Donald Trump au convenit să continue contactele în viitorul apropiat.

„Da, într-adevăr, președintele Putin și președintele Trump înțeleg că contactele lor vor continua în viitorul apropiat”, a declarat Peskov reporterilor, scrie Interfax.

El a comentat astfel știrile conform cărora Trump și Putin ar fi convenit să aibă o altă conversație telefonică după ce președintele american se va întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în marja summitului NATO.

Precizăm că marți și miercuri, liderii NATO se vor aduna la Ankara pentru un summit al Alianţei. La summit vor participa liderii celor 32 de state membre ale NATO, inclusiv Donald Trump. Totodată, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, preşedintele coreean Lee Jae Myung, preşedinţii Consiliului European, Antonio Costa, şi Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să participe marţi seară la un dineu cu liderii NATO.