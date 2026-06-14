Acord de pace SUA-Iran: Ce conține documentul

Donald Trump, președintele SUA. Sursa foto: Agerpres

Statele Unite și Iranul au ajuns la o versiune finală a unui memorandum de înțelegere care include măsuri privind programul nuclear iranian, redeschiderea Strâmtorii Ormuz și relaxarea unor sancțiuni economice, potrivit unui oficial iranian de rang înalt.

Un oficial iranian de rang înalt a declarat, duminică, pentru Reuters că o versiune finală a memorandumului de înţelegere cu Statele Unite acoperă o serie de subiecte, de la activitatea nucleară a Teheranului până la redeschiderea Strâmtorii Ormuz şi derogări din partea SUA de la sancţiunile petroliere, un acord final urmând sa fie discutat în 60 de zile de la încheierea acordului între cele doua părţi.

Potrivit oficialului iranian, proiectul de memorandum include mai multe puncte.

Versiunea finală a acordului SUA-Iran

- Strâmtoarea Ormuz: Iranul redeschide imediat strâmtoarea pentru toate navele comerciale, în timp ce SUA ridică blocada navală asupra porturilor iraniene.

- Financiar: SUA sunt de acord să nu impună nicio nouă sancţiune Iranului până la ajungerea la un acord final.

În urma unui acord final, toate sancţiunile impuse de SUA şi de ONU împotriva Iranului vor fi ridicate conform unui calendar convenit.

SUA vor ridica sancţiunile petroliere împotriva Iranului pentru o perioada specificată, permiţând Teheranului să vândă petrol şi să primească venituri.

SUA sunt de acord să elibereze 25 de miliarde de dolari din activele blocate ale Iranului, inclusiv prin transferuri directe de numerar, cooperare între ţările din regiune şi linii de credit financiare.

Washingtonul, în coordonare cu aliaţii săi regionali, va pregăti un plan de reconstrucţie şi dezvoltare pentru Iran, care va fi negociat şi convenit cu Teheranul în termen de 60 de zile.

- Nuclear: Teheranul este de acord să nu producă şi să nu achiziţioneze arme nucleare.

În aşteptarea unui acord final, Teheranul este de acord să menţină statutul actual al programului său nuclear, abţinându-se de la îmbogăţirea uraniului şi extinderea instalaţiilor nucleare.

SUA sunt de acord să permită Teheranul să dilueze pe teritoriul Iranului concentraţia stocului de uraniu puternic îmbogăţit, în cadrul unui viitor acord cuprinzător.

Programul nuclear al Iranului, activităţile de îmbogăţire a uraniului şi mecanismele de gestionare a stocului de uraniu puternic îmbogăţit vor fi negociate în termen de 60 de zile de la semnarea memorandumului şi abordate într-un acord final, notează Agerpres.

Președintele Donald Trump a anunțat, sâmbătă, că SUA și Iranul vor semna un acord de încheiere a războiului duminică, 14 iunie.

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