Negocieri SUA - Iran. Mutări de ultimă oră la Teheran în perspectiva unui acord cu Statele Unite

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O delegaţie din Qatar, stat mediator împreună cu Pakistanul între Iran şi SUA, a sosit duminică la Teheran în cadrul negocierilor vizând o încetare durabilă a războiului din Orientul Mijlociu, au relatat mass-media iraniene, potrivit AFP.

Conform agenţiei ISNA, un consilier al ministrului de externe al Qatarului a fost trimis în Iran. Vizita are ca scop 'examinarea ultimelor evoluţii legate de procesul diplomatic', a informat Tasnim, o altă agenţie de ştiri iraniană.

Pe de altă parte, agenţia Fars, citând o sursă informată, a transmis că Teheranul nu a luat încă o decizie finală cu privire la acordul-cadru ce ar urma să fie semnat între SUA şi Iran, scrie Reuters. Revizuirea aspectelor politice, juridice şi tehnice ale acordului este încă în desfăşurare la nivel de experţi şi factori decizionali.

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Prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, şi omologul său din Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, au discutat la telefon sâmbătă despre recentele evoluţii din Orientul Mijlociu, imediat după ce Islamabadul a anunţat că SUA şi Iranul sunt pe punctul de a semna un acord de pace ce ar putea fi parafat în 24 de ore.

Publicaţia digitală americană Axios a scris sâmbătă că reprezentanţi ai Statelor Unite şi ai Iranului vor avea duminică o întâlnire virtuală împreună cu mediatorii pakistanezi şi qatarezi pentru a semna electronic un acord care să pună capăt războiului şi să permită deblocarea Strâmtorii Ormuz.

Acest memorandum de înţelegere ar extinde încetarea focului în vigoare din aprilie cu încă 60 de zile şi ar facilita deschiderea negocierilor privind programul nuclear iranian, a adăugat Axios.