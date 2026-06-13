Donald Trump a anunțat că acordul cu Iranul va fi semnat duminică. „Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă pentru toți”

Donald Trump, președintele american.Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump a anunțat, sâmbătă seară, că SUA vor semna un acord de pace cu Iranul duminică, 14 iunie.

Liderul de la Washington a anunțat, sâmbătă seară, că SUA și Iranul vor semna un acord de pace duminică, înțelegere care pune capăt războiului declanșat în 28 februarie de alianța americano-israeliană împotriva Teheranului.

„Acordul urmează să fie semnat mâine, iar imediat după ce va fi semnat, Strâmtoarea Hormuz va fi DESCHISĂ PENTRU TOȚI. Relația noastră cu Iranul este mult diferită și mai bună decât a avut-o orice administrație anterioară”, a scris Donald Trump, pe rețeaua Truth Social.

Trump, critici la adresa administrației Obama

În mesaj, Donald Trump l-a criticat din nou pe fostul președinte american Barack Obama, pe care l-a numit „Hussein”, cu referire la fostul președinte irakian Saddam Hussein.

Președintele american a spus că administrația Obama a oferit șansa Iranului de a-și construi arme nucleare, lucru pe care administrația sa încearcă să îl oprească. Autoritățile de la Teheran „nu vor avea” în niciun fel arme nucleare, a adăugat Trump în mesaj.

„Acordul lui Barack Hussein Obama cu Iranul, JCPOA, a fost un drum ușor, frumos și lin către o armă nucleară, pe care Iranul ar fi avut-o acum șase ani și pe care ar fi folosit-o mult înainte de acum. Acordul meu cu Iranul este exact opusul, UN ZID PENTRU NICIO ARMĂ NUCLEARĂ! De fapt, ei nu mai vor o armă nucleară și nici nu o vor avea, nici prin cumpărare, nici prin dezvoltare, nici prin orice altă formă de achiziție.

Spre deosebire de sutele de miliarde de dolari date de Obama, inclusiv 1,7 miliarde de dolari în numerar verde, rece, nu se va schimba niciun ban. La momentul potrivit, când totul va fi calm, vom interveni și vom elimina „praful nuclear”, îngropat adânc sub munții de granit puternice, cu ajutorul bombardierelor noastre B-2 și al piloților lor geniali, și îl vom reduce și distruge, fie în Iran, fie în Statele Unite.

Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu Iranul și cu întregul Orient Mijlociu, pe termen lung. Sperăm că acest proces va funcționa rapid, ușor și fără probleme. Dacă nu, avem alternativa finală, pe care sperăm să nu fim nevoiți să o folosim niciodată! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!!! Președinte DONALD J. TRUMP”, a mai spus Trump.â

Mesaje contrare transmise în aceeași zi

Anunțul lui Trump vine în aceeași zi în care purtătorul de cuvânt al ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a dezmințit că acordul va fi semnat duminică. Totuși, prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, a afirmat, tot sâmbătă, că în următoarele 24 de ore ar putea fi semnat un acord care să pună capăt războiului, mesaj republicat de președintele american.

În ultimele luni, Donald Trump a declarat că Statele Unite sunt tot mai aproape de încheierea unui acord de pace cu Iranul, însă a transmis și mesaje complet diferite, la intervale scurte de timp, în care susținea că ar putea lansa atacuri puternice împotriva statului din Orientul Mijlociu.