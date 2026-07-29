Militarii români care au doborât drone în Lituania şi România au fost înaintaţi în grad

Foto Facebook Radu Miruţă

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat înaintarea în grad a zece militari care au contribuit la doborârea dronelor în misiuni din Lituania şi România.

La finalul săptămânii trecute, în spaţiul aerian românesc au fost doborâte trei drone în trei zile diferite. Vineri şi sâmbătă, două drone care au intrat în România au fost doborâte de acelaşi pilot, aflat la bordul aceluiaşi avion de vânătoare F16: prima în judeţul Buzău, la Padina, a doua în Delta Dunării. Duminică, o altă dronă a fost doborâtă deasupra Mării Negre, în spaţiul aerian românesc.

"Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a semnat ordinele de înaintare în gradul următor, în mod excepțional, pentru trei ofițeri și șapte maiștri militari care au contribuit la succesul misiunilor desfășurate în Lituania și în România.

În cadrul ceremonialului de înaintare în grad, desfășurat miercuri, 29 iulie 2026, la Baza 86 Aeriană Borcea, ministrul apărării naționale a evidențiat faptul că misiunile de poliție aeriană sunt rezultatul efortului unei echipe în care fiecare militar are un rol esențial. Piloții, mecanicii de bord, controlorii de trafic aerian, personalul tehnic, precum și structurile de supraveghere, comandă și control acționează coordonat, uneori în condiții de presiune extremă, pentru identificarea, interceptarea și neutralizarea în siguranță a amenințărilor aeriene", se arată în comunicatul de presă emis de MApN.

"Succesul unei asemenea misiuni nu aparține unui singur om, ci întregii echipe care pregătește aeronavele, urmărește evoluția țintelor, sprijină echipajele aflate în aer și contribuie la luarea deciziilor necesare pentru protejarea spațiului aerian și a populației.

Rezultatele obținute în Lituania și în România demonstrează nivelul ridicat de pregătire, profesionalismul și capacitatea de reacție ale militarilor Forțelor Aeriene Române, precum și capacitatea acestora de a acționa eficient atât în cadrul misiunilor naționale, cât și al celor desfășurate împreună cu aliații”, a declarat Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării.

Conform MApN, înaintarea în grad a militarilor "reprezintă recunoașterea meritelor lor deosebite și a contribuției directe la îndeplinirea cu succes a misiunilor de apărare a spațiului aerian național și aliat".

Radu Miruţă a cerut utilizarea eficientă a capabilităţilor pentru doborârea dronelor

"Ministrul apărării naționale, însoțit de locțiitorul șefului Statului Major al Apărării, general-locotenent Dragoș Iacob, și de șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, general-locotenent Leonard Baraboi, a efectuat o vizită la Baza 86 Aeriană Borcea, unde au fost analizate situația de securitate de la frontiera cu Ucraina și riscurile indirecte generate de evoluțiile din zona Mării Negre.

Au fost evaluate măsurile de descurajare adoptate în nordul Dobrogei și postura de apărare, cu accent pe combaterea amenințărilor aeriene.

Ministrul apărării naționale le-a cerut celor doi înalți responsabili militari, precum și conducerii Bazei 86 Aeriene, să utilizeze eficient capabilitățile aflate la dispoziție, astfel încât protecția cetățenilor să fie asigurată împotriva întregului spectru de amenințări", se mai arată în comunicatul MApN.

De asemenea, Radu Miruţă a anunţat şi că va susţine "măsurile necesare pentru creșterea capacității operaționale a Forțelor Aeriene Române, inclusiv prin alocarea resurselor necesare completării și modernizării capabilităților de supraveghere, comandă-control și apărare aeriană".