€ 5.2488
|
$ 4.5231
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5231
 
DCNews Stiri Motocicliştii care s-au bătut cu fanii lui Max Korzh în Centrul Vechi spun că a fost autoapărare
Data publicării: 23 Mai 2026

Motocicliştii care s-au bătut cu fanii lui Max Korzh în Centrul Vechi spun că a fost autoapărare
Autor: Florin Răvdan

motocicleta politie sua Foto: Unsplash
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

În noaptea de joi spre vineri, un scandal a izbucnit în Centrul Vechi al Capitalei. Protagoniştii au fost câţiva fani ai artistului Max Korzh, care concertează pe Arena Naţională sâmbătă, 23 mai, şi membrii unui club de motociclişti.

La mai bine de 24 de ore de la incident, motocicliştii au oferit prima reacţie oficială şi au spus că au acţionat în autoapărare. 

"COMUNICAT OFICIAL 

În urma incidentului petrecut în noaptea de 21 spre 22 mai 2026, în Centrul Vechi al Bucureștiului, dorim să facem câteva precizări, având în vedere informațiile apărute în spațiul public, articolele de presă și acuzațiile lansate la adresa noastră.

În primul rând, suntem un club de motocicliști format din oameni care aleg un stil de viață liber, bazat pe fraternitate, respect și pasiunea pentru motociclism. Ne petrecem timpul în cercuri restrânse, în Club House-urile și locațiile pe care le frecventăm constant. Locația din Centrul Vechi unde a avut loc incidentul aparține unui prieten apropiat și reprezintă un loc în care ne petrecem frecvent timpul și unde ne simțim ca acasă.

Din imaginile apărute public se poate observa clar faptul că membrii noștri nu au urmărit provocarea unui conflict fizic. Tensiunile au escaladat în urma unor provocări și agresiuni venite din partea unui alt grup de persoane, iar reacțiile ulterioare au avut loc în contextul unui instinct firesc de autoapărare.

Considerăm că orice om are dreptul de a reacționa atunci când simte că integritatea corporală sau chiar viața îi este pusă în pericol. Nimeni nu își dorește violență, însă există situații-limită în care reacția de apărare devine una instinctivă.
Totodată, respingem ferm încercările de a asocia clubul nostru cu orice formă de extremism, ideologie politică sau susținere a vreunui conflict militar. Nu avem afinități politice și nu susținem războaie sau acte de ură împotriva niciunei naționalități.

Regretăm situația creată și faptul că un incident spontan este prezentat într-o manieră care încearcă să transforme un grup de motocicliști într-un pericol public. Cei care ne cunosc știu foarte bine că suntem oameni care își trăiesc viața după propriile principii, respectând libertatea celorlalți și evitând conflictele inutile.

Respect pentru toți cei care aleg să judece faptele obiectiv și nu prin prisma manipulării sau a presiunii publice.

Gremium MC Romania!", au transmis membrii clubului de motociclişti. 

CITEŞTE ŞI Măsuri de securitate extinse la Arena Națională înainte de concertul Max Korzh: drone, echipe ecvestre şi canine
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

motociclisti
max korzh
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Transport cu program prelungit în București pentru concertul Max Korzh. STB anunță program special
Publicat acum 19 minute
Hantavirus: Căpitanul vasului MV Hondius va putea părăsi, în sfârșit, nava, anunță OMS
Publicat acum 34 minute
Suspect irakian extrădat în SUA, acuzat de complot pentru asasinarea Ivankăi Trump
Publicat acum 44 minute
Ilie Bolojan transmite că România nu se poate schimba doar de la Bucureşti, indiferent cine va fi premier
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Jucătorii şi staff-ul echipei Universitatea Craiova, cetăţeni de onoare ai Craiovei. Lia Olguţa Vasilescu le-a spus să continue rezultatele, altfel vor fi sancţionaţi
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 22 minute
Cine ar putea fi noul premier. Bogdan Chirieac indică favoritul momentului
Publicat acum 7 ore si 0 minute
Cutremur puternic de 6 grade într-o zonă turistică celebră. Autoritățile au transmis imediat alertă
Publicat acum 12 ore si 12 minute
BANCUL ZILEI: Culmea veseliei
Publicat acum 6 ore si 44 minute
Tensiuni uriașe în Golful Persic. Qatarul îi transmite Iranului că Strâmtoarea Ormuz nu poate fi folosită ca armă
Publicat acum 10 ore si 33 minute
Horoscop 23 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close