Motocicliştii care s-au bătut cu fanii lui Max Korzh în Centrul Vechi spun că a fost autoapărare

La mai bine de 24 de ore de la incident, motocicliştii au oferit prima reacţie oficială şi au spus că au acţionat în autoapărare.

"COMUNICAT OFICIAL

În urma incidentului petrecut în noaptea de 21 spre 22 mai 2026, în Centrul Vechi al Bucureștiului, dorim să facem câteva precizări, având în vedere informațiile apărute în spațiul public, articolele de presă și acuzațiile lansate la adresa noastră.

În primul rând, suntem un club de motocicliști format din oameni care aleg un stil de viață liber, bazat pe fraternitate, respect și pasiunea pentru motociclism. Ne petrecem timpul în cercuri restrânse, în Club House-urile și locațiile pe care le frecventăm constant. Locația din Centrul Vechi unde a avut loc incidentul aparține unui prieten apropiat și reprezintă un loc în care ne petrecem frecvent timpul și unde ne simțim ca acasă.

Din imaginile apărute public se poate observa clar faptul că membrii noștri nu au urmărit provocarea unui conflict fizic. Tensiunile au escaladat în urma unor provocări și agresiuni venite din partea unui alt grup de persoane, iar reacțiile ulterioare au avut loc în contextul unui instinct firesc de autoapărare.

Considerăm că orice om are dreptul de a reacționa atunci când simte că integritatea corporală sau chiar viața îi este pusă în pericol. Nimeni nu își dorește violență, însă există situații-limită în care reacția de apărare devine una instinctivă.

Totodată, respingem ferm încercările de a asocia clubul nostru cu orice formă de extremism, ideologie politică sau susținere a vreunui conflict militar. Nu avem afinități politice și nu susținem războaie sau acte de ură împotriva niciunei naționalități.

Regretăm situația creată și faptul că un incident spontan este prezentat într-o manieră care încearcă să transforme un grup de motocicliști într-un pericol public. Cei care ne cunosc știu foarte bine că suntem oameni care își trăiesc viața după propriile principii, respectând libertatea celorlalți și evitând conflictele inutile.

Respect pentru toți cei care aleg să judece faptele obiectiv și nu prin prisma manipulării sau a presiunii publice.

Gremium MC Romania!", au transmis membrii clubului de motociclişti.

