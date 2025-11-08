O nouă catastrofă aviatică, după ce un motor s-a detașat. Cezar Osiceanu: Avionul s-a dovedit un eșec

Compania UPS a anunțat că a suspendat toate zborurile florei sale de avioane, McDonnell Douglas MD-11, după accidentul de marţi din Louisville, Kentucky, în urma căruia au murit cel puţin 13 persoane. Măsura a fost decisă ca precauție și din rațiuni de siguranță. Suspendarea zborurilor intră în vigoare imediat. Se pare că fabricantul avionului ar fi fost cel care a recomandat această decizie.

Unul dintre motoarele avionului s-a detașat

Amintim că un avion cargo al UPS s-a prăbușit marți seară, după decolarea de pe aeroportul internaţional Muhammad Ali din Louisville, în timp ce unul dintre motoarele sale se detaşase.

Avionul a explodat, luând foc, după ce s-a prăbuşit deasupra unor clădiri comerciale situate în apropierea aeroportului, ucigând cel puţin 13 persoane.

Zborul UPS 2976 a început fără incidente, dar un sunet repetat se aude pe înregistrarea vocilor din cabina piloţilor, la doar 37 de secunde după ce echipajul a solicitat permisiunea de decolare, a declarat presei Todd Inman, membru al Consiliului naţional pentru siguranţa în transporturi.

Pilotul român Cezar Osiceanu a reacționat față de acest incident, într-o opinie pentru DCNews:

”Pe 4 noiembrie avionul cargo MD11 înmatriculat N259UP, cu numărul de serie McDonnell Douglas 48417 și numărul de linie 467, aparținând companiei americane UPS s-a prăbușit imediat după desprinderea de pe pista 17R (dreapta) a aeroportului internațional Louisville din Statele Unite.

Conform procedurilor standard în aviație s-a instituit imediat o comisie de anchetă a NTSB care va trebui să prezinte în termenul legal o primă informare cu privire la această catastrofă în care și-au pierdut viața până în prezent 9 persoane, printre care este posibil să fie și cel puțin unul dintre cei 3 membri de echipaj, iar alte 15 au fost rănite (n.r. ultimele informații actualizate vorbesc despre 13 decese).

Până atunci însă se cunosc următoarele:

1. În timpul rulajului la decolare motorul stâng a luat foc și s-a desprins de pe aripă, fiind găsit la circa 250 de metri de pistă.

Momentul incendiului și al decolării a fost surprins de către o serie de camere de luat vederi.

Piloții au reușit să desprindă avionul de pista în încercarea lor disperată de a evita impactul cu gardul de delimitare de la capătul pistei, peste care au trecut razant, dar după aceasta avionul a devenit incontrolabil și s-a prăbușit.

Trebuie să știm că desprinderea în timpul decolării a unuia dintre cele trei motoare ale avionului dispuse câte unul pe fiecare aripă și al treilea pe fuselaj, în coada avionului, produce un moment fizic de răsucire și de înfundare extrem de puternic, greu controlabil de către piloți și extrem de periculos. De asemenea, se pune întrebarea referitoare și la câte dintre sistemele avionului, în special cele hidraulice prin care sunt acționate comenzile avionului și trenul de aterizare, au fost afectate și cât de mult.

În astfel de situații, spre deosebire de antrenamentele periodice din simulatorul de zbor care obligă piloții la efectuarea a minimum patru exerciții individuale de cedare de motor la decolare per ședință cauzate de desprinderea unuia dintre motoare, incendiu, etc., situația s-a amplificat ca urmare a condițiilor meteo, obstacolării din zona de aeroport, greutății încărcăturii, posibilei desprinderi/deplasări a încărcăturii din cauza șocului exploziei motorului, etc., dar în special din cauza puternicei explozii a motorului.

În acest moment, se iau în calcul și problemele cunoscute ale tipului de aeronavă în ceea ce privește eficiența comenzilor de zbor și modul de răspuns al piloților.

”Avionul s-a dovedit a fi un eșec comercial”

2. Avionul trijet de tip wide body de producție americană a fost lansat în 1988 de către compania americană McDonell Douglas, ca o variantă superioară a mai vechiului model DC-10. El a fost conceput și lansat pe piață pentru a combate avioanele Boeing 767 și Airbus 330 precum și Boeingul 777, dar, deși a fost dotat cu motoare mai puternice, i s-a lungit fuselajul pentru creșterea numărului de pasageri, a fost dotată cabina de pilotaj cu sistemul “glass cockpit”, care a eliminat prezența mecanicului de bord, consumul mai mare de combustibil, autonomia redusă și costurile mai mari de mentenanță, iar accidentele și incidentele de zbor au condus la oprirea producției sale. Ulterior a fost eliminat din folosirea lui pentru zborurile cu pasageri și folosit exclusiv pentru cele cargo. Avionul s-a dovedit a fi un eșec comercial chiar dacă armata americană a avut ca de obicei rolul de pompier de serviciu, comandând 60 de bucăți pentru folosirea în varianta avion cisternă.

Lecțiile catastrofei

Avionul prăbușit a fost cumpărat de către compania națională thailandeză THAI AIRLINES, ca și avion de pasageri, care l-a revândut în 2006 către UPS, care l-a transformat în avion cargo.

El se alătura însă unui șir de alte avioane de același tip și ceea ce ar trebui să conducă la sfârșitul carierei sale.

“Născut” la sfârșitul erei avioanelor trimotor și cvadrimotor, modelul, în realitate un concept vechi - o varianta a avionului DC-10 creat în 1970, și-a dovedit limitele cu implicații vaste în întreaga aviație civilă și a arătat însă următoarele.

1. Valoarea noului concept denumit al celor 3 E “Ecologie-Economie-Eficiență” și al cărui prim E, Ecologia, iată ca nu a apărut odată cu Ursula von der Leyen, cum încă se speculează.

2. Din cauza consumului excesiv datorat și existenței celui de al treilea motor, avionul a devenit din cel mai mare trimotor construit cel mai ineficient avion de pasageri.

3. Externalizarea producției de piese și componente a fost dezvoltată masiv de McDonell Douglas și a fost una din cauzele falimentului diviziei sale civile. Lecția nefiind învățată nici măcar astăzi când știm cu toții cum Boeing era să dea faliment și a suferit pierderi teribile tocmai din aceeași cauză.

4. Designul și construcția unor sisteme de control unice în încercarea de a deveni lideri în acel segment a contribuit însă la un efect contrar crescând numărul incidentelor și accidentelor de zbor.

De exemplu, concepția și realizarea inițială a manetei de comandă a slatsurilor și flapsurilor din cabină o făcea predispusă la deplasarea accidentală de către un echipaj, în timpul zborului.

În vederea creșterii eficienței consumului de combustibil, s-a introdus în zona din spate a fuselajului un rezervor de echilibrare suplimentar ca și la concurentul Airbus 310. Acesta după decolare începea să se umple cu petrol transferat automat din restul rezervoarelor și asigura o poziție în zbor ce oferea o rezistență la înaintare mai mică și deci o economie de combustibil, dar s-a constatat că acest lucru a redus drastic stabilitatea avionului în timpul aterizărilor cu vânt lateral din cauza amortizării reduse a tangajului.

5. Ca urmare a faptului că piloții din aviația civilă americană într-o proporție mare provin din rândul pilotilor militari, iar constructorul avea o divizie militară extrem de mare și importantă, o serie de comenzi ale avionului proiectate au condus la o reacție din partea piloților de a supracontrola aeronava.

Ca răspuns la acest fenomen, produs ca urmare a răspunsului mai puternic al MD-11 la comenzile de control al zborului, întâlnit frecvent la avioanele de vânătoare și denumit “oscilație indusă de pilot”, a obligat la introducerea unui program special dedicat de instruire teoretică și practică în vederea unei corecte însușiri a modului de acțiune a fazelor critice ale zborului.

6. Eterna confruntare dintre producătorii de avioane și autoritatea aeronautică americană FAA începută încă din epoca construcției predecesorului său, DC-10, atunci când unul dintre subcontractorii lui McDonell Douglas a interzis accesul inspectorilor FAA în fabrică, ceea ce a stârnit un mare scandal cu privire la rolul FAA și modul de conformare al producătorilor.

Până la finalul anchetei însă un rezultat devine ușor previzibil și anume trimiterea în cărțile de istorie a încă unui “elefant” al aviației civile, cel mai mare trimotor din lume McDonell Douglas MD-11” a subliniat pilotul Cezar Osiceanu, într-o opinie pentru DCNews.