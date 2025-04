Accident mortal la un apeduct roman: Un bărbat de 63 de ani și-a pierdut viața

Un turist britanic în vârstă de 63 de ani a murit după ce a căzut de pe o platformă de observație situată lângă apeductul roman din Segovia, în centrul Spaniei, au transmis autoritățile locale, citate de The Guardian.

Într-o declarație scurtă făcută sâmbătă, 12 aprilie, oficialii au precizat că bărbatul avea pașaport britanic și sosise în oraș joi, împreună cu alte două persoane.

Primele relatări au sugerat că acesta stătea pe marginea scărilor care duc la punctul de belvedere și a căzut pe spate după ce și-a pierdut echilibrul, a relatat ziarul local El Norte de Castilla.

Oficialii orașului au spus că bărbatul a căzut de la punctul de observație situat la câțiva metri înălțime, puțin după ora 13:00 (ora locală), sâmbătă. Echipele de urgență au fost chemate imediat la fața locului și au încercat să-l resusciteze.

Incidentul a avut loc la un punct de belvedere cunoscut sub numele de Postigo del Consuelo, aflat între ruinele zidurilor medievale care înconjoară orașul. Platforma mică de observație atrage foarte mulți turiști și localnici datorită priveliștii impresionante pe care o oferă asupra orașului și apeductului.

Cu două rânduri de arcade și o lungime de peste 800 de metri, apeductul roman este considerat a fi fost construit în jurul anului 50 d.Hr. A fost folosit până în anii 1970 pentru a transporta apă din munții din apropiere către oraș. A fost declarat sit al patrimoniului mondial UNESCO în 1985 și atinge o înălțime de peste 28 de metri la punctul său cel mai înalt.

