Data publicării: 08:22 25 Oct 2025

Accident pe Dunăre la Galaţi. O barcă cu trei persoane la bord s-a lovit de o barjă
Autor: Florin Răvdan

Sursa foto: DCNews, Iulia Horovei
 

O ambarcaţiune în care se aflau trei persoane, între care un minor, a lovit o barjă, vineri noapte, în timp ce se deplasa pe fluviul Dunărea, în zona Romportmet din municipiul Galaţi, a anunţat Inspectoratul...

O ambarcaţiune în care se aflau trei persoane, între care un minor, a lovit o barjă, vineri noapte, în timp ce se deplasa pe fluviul Dunărea, în zona Romportmet din municipiul Galaţi, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Galaţi.

Potrivit sursei citate, ambarcaţiunea a fost adusă la mal de o navă a Administraţiei Fluviale Galaţi, iar victimele au fost preluate de echipajele medicale aflate la faţa locului.

"Un adult este inconştient, iar ceilalţi doi ocupanţi - un adult şi un minor - sunt conştienţi", a precizat ISU Galaţi.

La locul intervenţiei a acţionat o autospecială de intervenţie, un echipaj de descarcerare, un echipaj SMURD tip C, un echipaj SMURD tip B, precum şi ambarcaţiuni ale Poliţiei de Frontieră şi Administraţiei Fluviale Galaţi, din cadrul Detaşamentului de Pompieri Galaţi, scrie Agerpres. 

