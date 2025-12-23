O primărie de oraș a luat foc, în această seară VIDEO

Un incendiu a izbucnit, marţi seara, la etajul întâi al Primăriei oraşului Oraviţa, focul extinzându-se apoi şi la etajul al doilea al clădirii, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Caraş-Severin.

”Incendiul se manifestă cu flacără deschisă, fiind localizat în prezent. Aproximativ 10 muncitori, cazaţi temporar în clădire şi care desfăşurau lucrări de renovare, au fost evacuaţi în siguranţă”, a precizat sursa citată.

La faţa locului intervin forţe din cadrul Secţiei de Pompieri Oraviţa, cu două autospeciale şi opt servanţi, sprijinite de Detaşamentul de Pompieri Reşiţa, cu două echipaje şi două autospeciale de intervenţie.

Nu au fost înregistrate victime. Intervenţia este în dinamică, menţionează ISU Caraş-Severin, conform Agerpres.

”Incendiul a izbucnit la etajul 1, este sub control, clădirea este predată constructorului, deci constructorul va suporta toate cheltuielile, nu Primăria sau Consiliul Local” arată o declarație video publicată pe pagina de Facebook a Primăriei din Oravița. ”Două camere sunt mai afectate, se pare că de la un scurtcircuit” mai arată declarația. Vecinii sunt cei care au sunat la 112.