€ 5.0908
|
$ 4.3146
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0908
|
$ 4.3146
 
DCNews Stiri O primărie de oraș a luat foc, în această seară VIDEO
Data actualizării: 22:35 23 Dec 2025 | Data publicării: 22:30 23 Dec 2025

O primărie de oraș a luat foc, în această seară VIDEO
Autor: Roxana Neagu

pompieri masina pompieri Inquam Photos/ George Călin
 

Sediul unei primării a luat foc în această seară. În clădire, erau cazate mai multe persoane.

Un incendiu a izbucnit, marţi seara, la etajul întâi al Primăriei oraşului Oraviţa, focul extinzându-se apoi şi la etajul al doilea al clădirii, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Caraş-Severin.

”Incendiul se manifestă cu flacără deschisă, fiind localizat în prezent. Aproximativ 10 muncitori, cazaţi temporar în clădire şi care desfăşurau lucrări de renovare, au fost evacuaţi în siguranţă”, a precizat sursa citată.

La faţa locului intervin forţe din cadrul Secţiei de Pompieri Oraviţa, cu două autospeciale şi opt servanţi, sprijinite de Detaşamentul de Pompieri Reşiţa, cu două echipaje şi două autospeciale de intervenţie.

Nu au fost înregistrate victime. Intervenţia este în dinamică, menţionează ISU Caraş-Severin, conform Agerpres. 

”Incendiul a izbucnit la etajul 1, este sub control, clădirea este predată constructorului, deci constructorul va suporta toate cheltuielile, nu Primăria sau Consiliul Local” arată o declarație video publicată pe pagina de Facebook a Primăriei din Oravița. ”Două camere sunt mai afectate, se pare că de la un scurtcircuit” mai arată declarația. Vecinii sunt cei care au sunat la 112. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

primarie
incendiu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Program de Crăciun pentru mall-uri și supermarketuri. Zilele în care sunt deschise
Publicat acum 29 minute
O primărie de oraș a luat foc, în această seară VIDEO
Publicat acum 53 minute
”Contactul cu avionul a fost pierdut”. Ministrul de Interne turc, anunț tulburător: Decolase, în această seară, din Ankara
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Punctul de ambulatoriu crește la 6,5 lei de la 1 ianuarie, anunță Alexandru Rogobete
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Cu cât va crește salariul minim din 2026. Care va fi, de fapt, valoarea majorării
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Dec 2025
Ies la iveală detalii despre moartea Mălinei. Boala despre care se vorbește prea puțin
Publicat pe 22 Dec 2025
Judecător, la Cotroceni: Era pe cracă, o tăia și a adormit pe cracă / Reacția lui Nicușor Dan - video
Publicat pe 21 Dec 2025
SONDAJ CURS surprinzător: Cine sunt primii lideri politici în care românii își pun încrederea
Publicat acum 12 ore si 36 minute
Zăpadă de Crăciun. Cod galben de ninsori în mai multe județe / Zonele vizate
Publicat acum 7 ore si 52 minute
Bombă pentru #rezist și afirmațiile răspândite pe practica greșită pe prescripție
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close