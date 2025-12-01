Costel Fotea de Ziua Națională: Cinstim memoria eroilor și ne mândrim cu țara noastră

"Decembrie - Ziua Națională a României

Ziua Națională a Românieine aduce aminte de istoria noastră glorioasă, de curajul și sacrificiile celor care au luptat pentru libertate și unitate.

Astăzi celebrăm realizările trecutului, cinstim memoria eroilor și ne mândrim cu țara noastră, cu valorile și tradițiile care ne definesc ca națiune.

Este ziua în care românii de pretutindeni se unesc în spirit și inimă, privind cu speranță spre viitor.

La mulți ani România! La mulți ani, români!", a urat Costel Fotea.