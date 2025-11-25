€ 5.0890
Stiri

DCNews Stiri Incendiu la intrarea în Domnești. ”A ars magazinul La Moșu”
Data actualizării: 21:26 25 Noi 2025 | Data publicării: 21:25 25 Noi 2025

Incendiu la intrarea în Domnești. ”A ars magazinul La Moșu”
Autor: Alexandra Firescu

incendiu domnesti Incendiu Domnești/ foto Comunitatea Domnești/ Arde magazinul La Moșu (2)
 

Un incendiu s-a produs, în această seară, la intrarea în Domnești. Se pare că un magazin a ars.

”Incendiu violent la intrarea în Domnești” este mesajul postat pe un grup al comunității din Domnești. ”A ars magazinul La Moșu” specifică un comentariu. 

Incendiu Domnești/ foto Comunitatea Domnești/ Arde magazinul La Moșu

O altă persoană scrie că ”din păcate, un pompier a fost accidentat” pe grupul ”Comunitate Domnești (IF)”. 

Un alt eveniment dramatic s-a produs în această seară, lângă București, în Buftea, unde s-a produs o explozie într-un bloc. Informațiile de ultimă oră vin să confirme 6 victime. Plafonul etajului 1 s-a prăbușit, mai arată datele recente. 

Vezi mai multe informații AICI 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

incendiu
domnesti
la mosu
incendiu domnesti
Comentarii

