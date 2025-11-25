Incendiu la intrarea în Domnești. ”A ars magazinul La Moșu”

Un incendiu s-a produs, în această seară, la intrarea în Domnești. Se pare că un magazin a ars.
”Incendiu violent la intrarea în Domnești” este mesajul postat pe un grup al comunității din Domnești. ”A ars magazinul La Moșu” specifică un comentariu.
Incendiu Domnești/ foto Comunitatea Domnești/ Arde magazinul La Moșu
O altă persoană scrie că ”din păcate, un pompier a fost accidentat” pe grupul ”Comunitate Domnești (IF)”.
Un alt eveniment dramatic s-a produs în această seară, lângă București, în Buftea, unde s-a produs o explozie într-un bloc. Informațiile de ultimă oră vin să confirme 6 victime. Plafonul etajului 1 s-a prăbușit, mai arată datele recente.
Vezi mai multe informații AICI
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Roxana Neagu