Incendiu la intrarea în Domnești. ”A ars magazinul La Moșu”

”Incendiu violent la intrarea în Domnești” este mesajul postat pe un grup al comunității din Domnești. ”A ars magazinul La Moșu” specifică un comentariu.

Incendiu Domnești/ foto Comunitatea Domnești/ Arde magazinul La Moșu

O altă persoană scrie că ”din păcate, un pompier a fost accidentat” pe grupul ”Comunitate Domnești (IF)”.

Un alt eveniment dramatic s-a produs în această seară, lângă București, în Buftea, unde s-a produs o explozie într-un bloc. Informațiile de ultimă oră vin să confirme 6 victime. Plafonul etajului 1 s-a prăbușit, mai arată datele recente.

