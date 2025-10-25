€ 5.0835
Data publicării: 12:17 25 Oct 2025

Peste 100 de documente false sau falsificate, descoperite pe aeroportul Otopeni în 2025
Autor: Florin Răvdan

Peste 100 de documente false sau falsificate, descoperite pe aeroportul Otopeni în 2025 Foto: Unsplash
 

Poliţiştii de frontieră au identificat pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni, de la începutul anului, peste 100 de documente false sau falsificate. "În primele nouă luni ale anului 2025,...

Poliţiştii de frontieră au identificat pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni, de la începutul anului, peste 100 de documente false sau falsificate.

"În primele nouă luni ale anului 2025, poliţiştii de frontieră români au constatat 789 de infracţiuni de fals şi uz de fals, în care au fost implicate persoane de diferite cetăţenii. O creştere considerabilă a numărului de persoane depistate în posesia unor documente false s-a constatat în principal în punctele de trecere a frontierei aeroportuare. Numai pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni au fost identificate, de la începutul anului, peste 100 de documente false sau falsificate. O creştere semnificativă a numărului de documente false descoperite pe Aeroportul Otopeni s-a înregistrat în luna septembrie, când media a fost de un caz la fiecare două zile, indicator ce reflectă nivelul ridicat de profesionalism şi vigilenţă al structurilor operative ale Poliţiei de Frontieră Române", se arată într-un comunicat trimis sâmbătă de Poliţia de Frontieră.

Potrivit sursei citate, majoritatea celor care au încercat să treacă frontiera cu documente false sunt cetăţeni români sau cetăţeni ai unor state terţe (Albania, Siria, Kazahstan, Georgia), care au nevoie de viză pentru a călători în spaţiul Schengen sau pe numele cărora sunt emise alerte din diverse motive. Cele mai frecvent falsificate documente sunt acte de identitate româneşti, poloneze şi italiene, folosite în scopul deplasării ilegale către state membre Schengen.

"O metodă des întâlnită pe aeroporturile internaţionale este metoda 'dublului check-in': cetăţeni ai unor state non-UE îşi achiziţionează două bilete - unul către o destinaţie pentru care nu au nevoie de viză şi altul către un stat Schengen. După accesul în zona de tranzit, încearcă să se îmbarce pe cursa Schengen, prezentând documente de călătorie false, falsificate sau aparţinând altor persoane. La sfârşitul lunii septembrie 2025, în Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Henri Coandă, poliţiştii de frontieră au depistat mai multe persoane - cetăţeni din Iran, Bangladesh, Siria şi România - care au prezentat paşapoarte false sau cărţi de identitate româneşti contrafăcute", mai arată sursa citată.

În comunicat se mai arată că poliţiştii de frontieră acţionează zilnic în zonele de competenţă - la frontiera internă, în cadrul controalelor aleatorii şi nesistematice efectuate pe căile de comunicaţie, în limita a 30 km de la linia de frontieră în interior, precum şi în punctele de trecere ale frontierei terestre, aeroportuare şi maritime, iar "în aceste zone sunt depistate constant persoane, cetăţeni români şi străini, care se legitimează cu documente de identitate false sau falsificate ori prezintă documente aparţinând altor persoane, încercând să inducă în eroare vigilenţa poliţiştilor de frontieră", scrie Agerpres.

