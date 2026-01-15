Linia 343 va fi modificată, de sâmbătă

Potrivit dispozițiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), linia 343 va funcționa între terminalele „Fundeni” și „Cartier Henri Coandă” astfel:

- Pe sensul spre „Cartier Henri Coandă”: „Fundeni”, Str. Piersicului, Str. Drumul Gării, Drumul Iza, Şos. Fundeni, Str. Gherghiţei, Autostrada Bucureşti-Ploieşti, Şos. Fabrica de Glucoză, Calea Floreasca, Şos. Pipera, Podul Pipera, Bd. Pipera, Str. Câmpul Pipera, Bd. Mircea Veroiu, Drumul Nisipoasa, Bd. George Constantin, „Cartier Henri Coandă”;

- Pe sensul spre „Fundeni” : „Cartier Henri Coandă”, Bd. George Constantin, Str. Biharia, Bd. Mircea Veroiu, Str. Câmpul Pipera, Bd. Pipera, Podul Pipera, Şos. Pipera, Calea Floreasca, Şos. Fabrica de Glucoză, Autostrada Bucureşti-Ploieşti, Str. Gherghiţei, Şos. Fundeni, Drumul Iza, Drumul Gării, Str. Piersicului, „Fundeni”.

Ca urmare a modificării traseului, autobuzele liniei 343 nu vor mai efectua stații: „Șoseaua Fabrica de Glucoză”, „Ancuța Băneasa”, „Sala Lucian Grigorescu”, „Piața Dorobanți”, „Piața Charles de Gaulle” și „Parcul Regele Mihai I” (pe ambele sensuri), „Șoseaua sensului Piperă și Cară ” Dorobanți” și „Ceaikovski” (pe sensul spre „Fundeni”).

Totodată, stația „M Aurel Vlaicu" (de pe ambele sensuri) va fi relocată pe Calea Floreasca.












