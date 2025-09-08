Data actualizării: | Data publicării:

EXCLUSIV  Pământ din Dobrogea, exportat în Spania. Agenția de Mediu Constanța, aviz ilegal pentru o exploatare care a înghițit zeci de hectare

Să-ți ocupe cineva abuziv pământul nu e o situație rar întâlnită în România. Dar să-ți ia pământul la propriu și să-l exporte în Spania, cu vapoarele, e o ”performanță” greu de atins, ba chiar imposibilă fără complicitatea instituțiilor statului. Așa cum s-a întâmplat în județul Constanța, mai precis în comuna Mircea Vodă. 

Afacerea a început în 2017 în satul Țibirnu, din această comună, și ar fi putut continua multă vreme, fiindcă legea tăcerii funcționează bine în comunitățile mici, unde Consiliul Local nu prea  iese din cuvântul primarului. 

Dar, din senin, Primăria Cernavodă s-a trezit cu bani în cont-redevențe de la o firmă minieră cu care nu avea contract. Aici, lucrările continuă, deși terenurile respective nu ar fi fost concesionate niciodată. Firma exportă argilă caolinoasă: încarcă în camioane pământ din Dobrogea și îl duce în Portul Constanța, pentru a fi vândut fabricilor de porțelan din Spania. 

Pentru că nu are bază legală să încaseze banii și e o sumă mare de reurnat, Primăria Cernavodă a făcut sesizare penală. Pentru DCNews, s-a confirmat existența unei anchete în curs, la plângerea UAT-ului, proprietar pe două dintre terenurile exploatate în Cernavodă.

Când au început cercetările, inclusiv audierile de martori, au fost chemați să dea declarații la Parchetul Constanța și consilieri locali din Mircea Vodă. Care i-au cerut socoteală primarului George Ionașcu, într-o ședință de Consiliu local. ”Nu vrem să răspundem într-un dosar pentru abuz în serviciu, fiindcă mina s-a extins fără drept, nu are autorizație”, spune o consilieră din Opoziție. Primarul, pe de o parte, încearcă să-i liniștească pe consilieri: nu sunt audieri pentru mina din Țibrinu, e probabil un alt caz, s-au bătut unii, etc. Pe de altă parte, le arată pisica: voi sunteți proprietari, voi decideți dacă sesizați ”instituțiile” (ceea ce se poate înțelege și ca întrebare: de ce ați tăcut până acum?). 

Zeci de hectare de pământ argilos, exploatate ilegal și exportate în Spania

În urmă cu opt ani, firma Silicat Explorer Srl s-a înțeles cu Primăria Mircea Vodă să exploateze 11 hectare, concesionate. Care era baza legală, avea titlu de proprietate, aviz de mediu, plătise firma privată datoriile companiei de stat Miniera Medgidia, de la care preluase licența?

Nu noi trebuie să verificăm autorizațiile, spune primarul. Am încercat să fim binevoitori, cu o firmă care e al doilea contributor la bugetul comunei și primul angajator. În 2019, chestiunea datoriilor se rezolvă: Silicat vinde mina firmei Iris Aby, fără ca vreo instituție a statului să aibă obiecții. Semnătura vânzătorului e aceeași cu a cumpărătorului, fiindcă Ion Cornea este proprietar și administrator al ambelor.

La începutului anului acesta, mina dlui Cornea, care s-a tot extins, exploata fără drept 25 de hectare în Mircea Vodă. (Ba chiar a intrat și pe terenul UAT Cernavodă, unde cariera sa înghite alte 4-5 hectare. Ca să se acopere, firma virează redevențele amintite către Primăria municipiului, de unde începe, de fapt, scandalul). 

Primarul din Mircea Vodă spune că nu a aflat de excavațiile ”în plus”, întinse pe zeci de hectare, decât în 2025. Inginerul primăriei s-a pensionat, n-am mai mers prin zonă, oricum din șosea nu vezi cât se întinde cariera, nu vezi bornarea, nu știi ce e înăuntru, nu suntem topometriști... susțin primarul și cei din tabăra acestuia, în ședința de Consiliu Local din 25 august. Primarul Ionașcu se contrazice, însă, afirmând că primele adrese către compania privată le-ar fi trimis în 2018-2019, iar în 2020 lucrări ale companiei de electricitate au fost afectate de lucrările miniere. ”Am încercat soluții de compromis, administrative”, adaugă George Ionașcu. 

Pachețele pentru copii și petreceri la Zilele Comunei

Care a fost beneficiul comunei, este întrebat? Nu știți că firma a contribuit la Zilele Comunei, la serbările copiilor, la banchetele școlii, toate au fost suportate de ei, răspunde edilul. Deci, a oferit sprijin pentru alegerea noastră în Primărie și Consiliu, lasă el să se înțeleagă: a dat pachețele cu mâncare elevilor, a plătit tratația și spectacole de Ziua Comunei, lumea era mulțumită, noi am fost realeși. Plus redevența de la Agenția Resurselor Minerale, din care 45% se întoarce la bugetul primăriei, adaugă primarul.

Dar, dacă suprafața exploatată e mai mare de 11 hectare, nu se crează un prejudiciu? Nu știm ce s-a extras, nu știm cubajul, firma știe ce a exploatat, recunoaște primarul. Dar dacă oprim camioanele și întrebăm șoferii nu am putea afla, îi spune un consilier? De ce nu s-a făcut licitație, întreabă altul?

Și, aici, vine bomba: primarul răspunde că nu putea face licitație fiindcă terenul nu e intabulat! Nu există act de proprietate, nici comuna, nici proprietarii privați nu au intabulat hectarele ocupate ”în plus” de mină.

Fără titlu de proprietate (contract de închiriere, concesiune sau vânzare-cumpărare) nu se poate acorda, legal, aviz de la Agenția de Mediu,  ANRM etc. Garda de Mediu, Poliția, organele de autorizare și cele de control ar fi trebuit să închidă exploatarea ilegală și să facă demersuri pentru recuperarea prejudiciului.

Cum a început totul

Ion Daniel Cornea, prin Silicat Explorer Company S.R.L, a preluat toate obligațiile neexecutate de titularul licenței de exploatare de la Țibrinu, comuna Mircea Vodă, județul Constanța, inclusiv obligațiile restante de plată și redevența către bugetul de stat. Licența de exploatare a argilei din cariera de la Țibrinu aparținea anterior Miniera Medgidia S.A. După preluare, Ion Daniel Cornea a cerut Primăriei Mircea Vodă concesionarea unui teren de 11 hectare, respectiv terenul fostei exploatații miniere, pentru a continua exploatarea argilei caolinoase. A continuat exploatarea fără a cere aviz de mediu, bazându-se doar pe vechea licență. 

Silicat Explorer Company S.R.L a exploatat argila de la Țibrinu, fără a plăti vreo datorie restantă către stat și fără a fi deranjată în acest sens, conform presei locale. Trei ani mai târziu, când presiunea pentru a plăti datoriile era deja mare, s-a făcut o nouă tranzacție: exploatarea din Mircea Vodă a fost transferată către Iris Aly Explorer S.R.L., deținută de același Ion Daniel Cornea. Ca și-n prima preluare, Iris Aly Explorer S.R.L. s-a angajat ca, într-o perioadă determinată, să plătească datoriile acumulate de Silicat Explorer Company S.R.L. 

Presa locală notează că nu doar că nu a plătit datoriile, dar s-a și extins, fără vreun drept asupra terenurilor. Surse DCNews vorbesc despre o extindere inițială la 25 de hectare (de la 11, cât a fost concesionat inițial de Primărie). Practic, compania  Iris Aly Explorer S.R.L. a ajuns să exploateze 14 hectare de teren care nu i-au aparținut niciodată, unele ale unor persoane private, altele ale comunei. Și nu vorbim aici doar de încălcarea proprietății, ci de exploatarea resursei de pe un teren care nu i-a aparținut niciodată. 

”Depășirea” a fost motivată de alunecări de teren, excavații și lucrări cu utilaje grele. Dreptul de exploatare către Silicat Explorer Company S.R.L a fost acordat în 2017, ca în 2018 - 2019 să fie observate primele alunecări de teren. Compania a fost atenționată că a depășit perimetrul concesionat și și-a asumat să remedieze situația. În 2020, deja era afectată rețeaua electrică din zonă, fiind necesară chiar devierea ei, din cauza lucrărilor, mai notează sursa citată.

Situația din Cuza Vodă

O altă sursă (anchetatorii) notează chiar că Iris Aly Explorer S.R.L. ar extrage argilă inclusiv din fosta carieră Cuza Vodă, dar este raportată ca extrasă din Țibrinu. Cariera de la Cuza Vodă a intrat în faliment, rezervele de argilă fiind omologate și înregistrate și, din această cauză, poti fi exploatate doar cu licență ce presupune câștigarea unui concurs de oferte. În noiembrie  2021, Gheorghieș Ovidiu Cornel a observat că Iris Aly Explorer SRL exploatează ilegal argilă din cariera Cuza Vodă. A sunat la 112, au venit în cariera Cuza Vodă polițiștii de la Poliția Orașului Medgidia, arată anchetatorii.ro. La momentul sosirii Poliției, erau inclusiv angajați care lucrau pe teren carierei.

C.I.T. Constanța s-a deplasat la cariera Cuza Vodă împreună cu doi comisari de la Garda de Mediu Constanța. Ajunși la intrarea în carieră, reprezentantul CIT Constanța a invocat faptul că vatra era plină de bălți de apă și le-a spus comisarilor de la Garda de Mediu că nu are rost să intre în carieră. Acestea din urmă au fost de acord și au renunțat să verifice dacă s-a lucrat sau nu în carieră, mai scrie sursa anterior menționată. 

Între timp, vapoare întregi cu argilă caolinoasă pleacă către Spania prin Portul Constanța. Afacerea se ridică la milioane de euro.

Cazul poate fi lămurit de DNA și Ministerul Mediului

Sursa din interior susține că redevențele se ridică la sute de mii de euro, care se achită către Primărie (45%), Consiliu Județean (35%) și bugetul de stat (20%) . La Țibrinu, licența ar fi pe două UAT-uri, Cernavodă și Mircea Vodă. Societatea și-ar fi desfășurat activitatea până acum pe zona cuprinsă în Mircea Vodă. Legislația nu ar specifica clar cum se împart redevențele între două UAT-uri. În acest moment, se consideră că ar fi bine ca respectiva redevență să fie împărțită în funcție de suprafața pentru care s-a dat licență, chiar dacă nu este exploatată. Dacă până acum, un inspector de Constanța a sugerat să fie făcută plată doar pentru Țibrinu, s-a revenit asupra situației și s-ar fi făcut o declarație rectificativă pentru a face plata și către Cernavodă. Dacă presa locală notează că redevențele nu sunt plătite, informațiile din interior sunt că s-ar fi plătit redevențe de sute de mii de euro (400.000). Dar, dacă primarul din Mircea Vodă le-a spus adevărul consilierilor, iar terenurile nu sunt intabulate, nu există titluri de proprietate de nici un fel, avizarea minei este abuzivă. Nu se cunoaște nici suprafața excavată, nici cantitatea extrasă, ca urmare nici dacă sunt plătite redevențe la valoarea minereului extras.

Contactat Ion Cornea, proprietarul Iris Aly Explorer S.R.L., ne-a închis telefonul. Nu o dată. Solicitat prin mesaj să clarifice situația expusă în presa locală, din nou, a rămas fără răspuns.

Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Minier are mail-ul inactive, atât în ceea ce privește mail-urile din Constanța, cât și cele de la nivel central. În rafală, toate solicitările ni s-au întors înapoi, atât pe extensia veche, cât și pe cea nouă, indiferent de destinatar.

Agenția Națională a Mediului și-a schimbat site-ul și poți afla asta doar dacă știi că are un nou site, iar o solicitare a fost trimisă către noua adresă de e-mail. Au fost solicitați pentru răspunsuri și primarul din Mircea Vodă, dar și Garda de Mediu din Constanța, ai căror reprezentanți înțelegem că nu verifică în teritoriu pentru că se murdăresc de noroi.

Poliția din Cernavodă ne-a confirmat că se fac cercetări la Parchet, ferindu-se să ne dea detalii  din dosar. Și primarul din Cernavodă se ferește să ofere informații, preferând să ne trimită la un reprezentant al Poliției care s-o facă. Din sursele noastre, se pare că toți se tem că, după obiceiul locului, dosarul va fi mușamalizat la Judecătărie și nu va ajunge la Parchetul Curții de Apel, unde s-ar putea aștepta să se facă dreptate. Alții așteaptă intervenția DNA.

Cert este că Ministerul Mediului, atât de activ în alte cazuri, nu și-a controlat instituțiile din subordine. Poate noua ministră, Diana Buzoianu, va face o inspecție în Constanța și va merge cu toți reprezentanții agențiilor de mediu care de data asta vor fi nevoiți să se murdărească - la propriu- de noroi. 

Pământ din Dobrogea, exportat în Spania. Agenția de Mediu Constanța, aviz ilegal pentru o exploatare care a înghițit zeci de hectare
08 sep 2025, 08:53
08 sep 2025, 08:53
