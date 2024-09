Misterul de pe iahtul de lux: Victimele naufragiului, găsite fără apă în plămâni

Conform presei italiene, patru dintre victime nu aveau apă în plămâni, ceea ce indică faptul că s-au sufocat într-o bulă de aer în timp ce oxigenul s-a epuizat, și nu s-au înecat, așa cum se credea inițial.

Jonathan Bloomer, soția sa Judy Bloomer, Chris Morvillo și soția sa Neda Morvillo sunt patru dintre victimele care și-au pierdut viața în această tragedie. Autopsiile au confirmat că cei patru s-au sufocat pe măsură ce dioxidul de carbon a înlocuit oxigenul în cabinele lor, în timpul scufundării iahtului. Aceste concluzii tragice schimbă înțelegerea inițială a deceselor, care se presupunea că au fost cauzate de înec.

Un naufragiu în timpul unei sărbători

Cei patru erau parte dintr-un grup care călătorea alături de antreprenorul britanic din domeniul tehnologiei, Mike Lynch, pentru a sărbători achitarea acestuia de acuzațiile de fraudă din Statele Unite.

Călătoria a fost întreruptă brusc când iahtul a fost surprins de o furtună violentă, care a dus la scufundarea vasului. Mike Lynch, fiica sa, Hannah Lynch, în vârstă de 18 ani, și bucătarul iahtului, Recaldo Thomas, au fost de asemenea uciși în dezastrul maritim.

Potrivit publicației La Repubblica, autopsiile au arătat că nici una dintre victimele din familiile Bloomer și Morvillo nu avea apă în plămâni, ceea ce sugerează că au murit sufocate pe măsură ce oxigenul din cabinele lor s-a epuizat, în timp ce apa le inunda spațiile. Scafandrii care au recuperat cadavrele le-au găsit în partea stângă a cabinelor, ceea ce indică faptul că victimele au încercat să respire cât mai mult timp posibil înainte ca oxigenul să se termine complet.

Investigații și acuzații de omor din culpă

Scufundarea iahtului Bayesian este investigată de autoritățile italiene, care au plasat deja sub anchetă căpitanul vasului, neo-zeelandezul James Cutfield, și doi membri britanici ai echipajului, inginerul Tim Parker Eaton și marinarul Matthew Griffiths, pentru omor din culpă.

James Cutfield a declarat în fața anchetatorilor că furtuna s-a dezlănțuit brusc în timpul nopții, când Griffiths l-a trezit pentru a-l informa că vântul bate cu o viteză de 20 de noduri. După ce a verificat instrumentele, Cutfield a realizat gravitatea situației și a ordonat informarea imediată a pasagerilor. El a descris cum iahtul s-a înclinat la un unghi de 45 de grade, apoi a fost zguduit puternic, aruncându-i pe toți în mare.

Matthew Griffiths a relatat momentul critic: „Am reușit să urcăm înapoi pe vas și am încercat să salvăm pe oricine am putut. Mergeam pe pereți, dar am făcut tot posibilul. Cutfield a salvat o fetiță și pe mama ei”.

Superyacht-ul va fi ridicat pentru investigații suplimentare

În timp ce autoritățile continuă ancheta, alte autopsii sunt programate pentru vineri, iar superyacht-ul Bayesian urmează să fie ridicat de pe fundul mării pentru a aduna mai multe dovezi.

Cazul a stârnit o mare atenție în Italia și în întreaga lume, fiind un alt episod tragic din seria de dezastre maritime care continuă să zguduie industria luxului și turismului pe mare.

Procurorii italieni caută să stabilească responsabilitățile exacte pentru tragedia în care șapte persoane și-au pierdut viața, iar investigațiile se concentrează acum pe măsurile de siguranță care ar fi trebuit luate pentru a preveni acest dezastru.

