Lămâia, mama celui acuzat că a ucis-o pe stomatoloaga din Brăila, recunoaște că cerșesc, fură, dar spune că nu ucid. ”E chelios, mărunțel, nu avea față de doamna doctor”

Principalul suspect în cazul crimei, pe numele Maricel Mihai - un individ acuzat în Germania și Franța de furturi violente cu uz de armă - susține că e nevinovat, deși ADN-ul lui a fost găsit sub unghiile victimei. Mai mult, procurorii au imagini cu el surprinse de camerele de supraveghere. În cele 33 de secunde cât a durat atacul, se pare că doctorița s-a luptat pentru viața ei și a ripostat. După ce ar fi comis crima, bărbatul și-a schimbat hainele și a mers la o sală de jocuri.

În continuare sunt foarte multe probe care lipsesc: telefonul victimei, cuțitul și carnetul cu programări. Anchetatorii vor să afle dacă bărbatul a fost plătit pentru a acționa sau a fost doar o răzbunare. În fața anchetatorilor, acesta a recunoscut că a fost în cabinetul medicului, dar sub nicio formă nu recunoaște crima. Individul se află în acest moment în arest preventiv și va fi supus unei expertize psihiatrice.

România TV a stat de vorbă cu Lămâia, mama suspectului Maricel Mihai, care susține în continuare că fiul ei este nevinovat.

"Eu am spus la toată presa și o spun încontinuu: nu cred așa ceva, că eu l-am crescut și n-ar putea copilul meu să facă ceva în halul ăsta. Să o omoare în 33 de secunde și să se ducă și la gară, să se dezbrace și apoi să se ducă la jocuri de noroc... e ceva incredibil... să faci asta în douăzeci de minute sau știu eu cât! Dacă e vinovat copilul meu sau pus de cineva sau s-a întâmplat ceva și știe că are șase copii - își merită pedeapsa. Eu îl condamn ca mamă. Că avea șase copii! Și să-mi rămână mie acum, pe capul meu, după atâtea necazuri câte am...

Repet, știu ce am crescut. Eu sunt pocăită. După ce mi-a murit băiatul (n.r. un alt fiu) m-am întors la Domnul și nu vreau să vorbesc prostii. Dar nu cred eu că a făcut el așa ceva. N-avea de ce să comită așa o crimă. N-avea pentru ce! Că are o casă frumoasă și avea ce să mănânce. Acolo... cu copiii lui. Eu nu știu dacă a fost să-și scoată vreo măsea sau avea vreo infecție. Nu știu unde a fost în ziua aia. L-a sunat soțul meu de dimineață... Soțul meu dormea într-o terasă în curte când el a plecat, și nu l-a văzut..."

A fost plătit?

Roxana Ciucă a întrebat-o pe mama lui Maricel dacă a fost plătit să ucidă. Lămâia a răspuns prompt: ”Nu cred! Nu cred eu că a fost plătit. Că el a fost mereu pe afară și, vă spun sincer, noi, rromii, când mergem la cerșit afară furăm, n-am de ce să mă ascund! Furăm și facem șmenu' la bani, asta-i datoria țiganilor! Unii cerșesc, alții sunt pe sociale (n.r. indemnizații sociale), alții muncesc, alții fură... de-acolo trăiește rromu'. Dar treaba asta să facă crimă... nu cred!

Victor Ciutacu a intervenit:

Doamna Lămâia, spuneați ieri că e posibil ca legiștii să fi descoperit pe degetele doamnei doctor urme din saliva fiului dumneavoastră?

Lămâia: Da, am declarat asta. Dacă doamna doctor nu a lucrat cu mânuși și i-a scos măseaua sau infecția de acolo... i-o fi rămas sub unghii, știu eu? Cică el (Maricel Mihai) a declarat că a fost la cabinet să facă o injecție ceva... eu nu știu, tot de la procuror am auzit asta... Presupun doar, nu că știu precis, i-o fi rămas acolo în unghii ceva de când i-a scobit în dinți.

Victor Ciutacu: Am citit în presă și că există suspiciunea că fiul dvs. a avut o relație amoroasă cu doamna doctor...

Lămâia: Doamne ferește! Stați liniștit că are o țigancă foarte frumoasă! Și are fete mari, frumoase! M-ați făcut să râd, cât sunt de necăjită. Nu-i adevărat. Jur pentru asta! La noi așa e... dacă am făcut ceva greșit înaintea soțului meu, soțul meu se desparte de mine, așa-i la noi la pletoși. Să se culce femeia cu altcineva, Doamne iartă-mă... credeți-mă, nu se întâmplă la noi așa ceva. Și n-avea ce să vadă doamna doctor la el! Băiatul meu e copil mărunțel așa, chelios... nu avea el față de doamna doctor! Dacă era amantul ei se auzea, era vreun zvon... Nu, exclus!

