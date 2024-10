Ce ne spune cazul fraților Menendez despre paradoxul moral al filmelor true crime. Lyle și Erik, condamnați la închisoare pe viață pentru că și-au ucis părinții, ar putea fi eliberați

Procurorul districtual al județului Los Angeles, George Gascón, a recomandat ca un judecător să-i condamne pe Lyle și Erik Menendez la aproape trei decenii după ce inițial frații au fost condamnați pe viață, fără eliberare condiționată, pentru uciderea părinților lor, potrivit Reuters.

Frații ucigași, eligibili pentru eliberare condiționată?

Cei doi au fost condamnați în 1996 pentru crimă de gradul I pentru uciderea părinților lor, Jose și Kitty Menendez, în 1989. Dacă un judecător aprobă recomandarea, i-ar face eligibili pentru eliberare condiționată imediată. Gascón crede că frații „și-au plătit datoria față de societate”. Dacă o comisie pentru eliberare condiționată este de acord, aceștia ar putea fi eliberați în curând din închisoare.

Aceste schimbări vin în urma a două producții de tru crime de pe Netflix: serialul limitat cu scenarii "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story", și documentarul "The Menendez Brothers". Ambele readuc în atenție strategia de apărare folosită în procesele fraților din 1994 și 1996, după ce aceștia și-au ucis părinții ca formă de autoapărare după ani de presupus abuz sexual din partea tatălui lor.

În aceste două producții descoperim substratul moral al așa-numitei „crime adevărate” pe deplin. Adică, pe a cui definiție a „adevărului” ar trebui să se bazeze telespectatorii atunci când evaluează veridicitatea unei narațiuni? De cele mai multe ori, există două tipuri de adevăr. Există ceea ce s-a întâmplat cu adevărat și povestea a ceea ce s-a întâmplat. Cel mai bine o știu criminaliștii și detectivii.

Adevăratul gen true-crime a luat amploare în ultimele decenii, cu nenumărate podcasturi, documentare și seriale TV care relatează crime înfiorătoare și adesea nerezolvate. Genul a strâns critici pentru că s-a concentrat asupra și, uneori, exploatează suferința reală a victimelor și a familiilor acestora.

Condamnarea pe viață a fraților Menendez ar putea fi anulată

Sezonul din 2022 al seriei Netflix "Monster", care a spus povestea ucigașului în serie din Milwaukee, Jeffrey Dahmer, a fost luat în derâdere ca fiind unul exploatator și blocat în controverse. Cu toate acestea, a doua serie care se concentrează pe frații Menendez a devenit o cauză celebră peste noapte și un apel pentru ca probele din caz să fie revizuite și condamnarea pe viață a fraților să fie reconsiderată, dacă nu chiar eliminată cu totul.

Producțiile au reînnoit interesul colectiv față de acest caz infam pentru cei suficient de mari pentru a-și aminti și, în același timp, introduc o nouă generație în detaliile sordide ale procedurilor. Aceste detalii includ, mai ales, strategia de apărare controversată și, în cele din urmă, eșuată, de a descrie crimele ca o formă de autoapărare după ani de presupuse abuzuri sexuale pe care băieții le-au îndurat de către tatăl lor, Jose Menendez.

Crimă sau autoapărare?

După anularea procesului pentru ambii frați în 1994, Lyle și Erik au fost judecați pentru crimele din 1996 și condamnați la viață fără posibilitatea de eliberare condiționată. Doar că acum, în urma acestor serii și a anunțului lui Gascón, cazul a fost redeschis. „Noi dovezi semnificative” au fost citate sub forma unei posibile victime suplimentare a abuzului de către Jose Menendez. În plus, o scrisoare a lui Erik către un văr despre presupusul abuz sexual al tatălui său a fost dezvăluită, dând credibilitate poziției inițiale de apărare.

Ne-am putea întreba dacă aceste dovezi ar fi meritat o asemenea atenție și intervenția procurorului, dacă nu ar fi fost influența culturală a producțiilor Netflix. Ceea ce putem spune cu certitudine este că aceasta nu este prima instanță de adevărată crimă care influențează direct sistemul de justiție penală. Trilogia de documentare Paradise Lost de la HBO, împreună cu filmul West of Memphis din 2012, sunt, în general, creditate că au permis lansarea filmului West Memphis Three, condamnat pe nedrept.

Primul sezon al podcastului din 2014 a dus și la eliberarea lui Adnan Syed în 2022, după ce a ispășit 20 de ani de închisoare pentru uciderea în 1999 a iubitei sale Hae Min Lee. Aceeași convingere a fost restabilită în 2023, ca parte a unei sagă în desfășurare, condusă de un interes public intens.

În timp ce termenul „true crime” poate fi relativ nou, ca fenomen cultural, cu siguranță nu este. The Mystery Writers of America a eliberat premii pentru cele mai bune cărți Fact Crime din 1948. Adevărata crimă într-o formă sau alta a existat, probabil, din anii 1850 și a fost pionier de Charles Dickens.

Cu toate acestea, nu ne este foarte clar ce forțe societale determină acest interes la modă, ciclic, pentru repovestiri semi-adevărate sau tratamente puțin ficționalizate ale criminalității. În celebra carte "Cum să rezolvi un caz de crimă... și tot ce ai vrut să știi despre prinderea ucigașilor", autorul susține că adevărata crimă așa cum o știm acum poate fi delimitată în patru epoci sau valuri distincte:

Primul val, circa 1850-1890, a fost pur literar. Lucrările cheie au inclus articole precum On Duty With Inspector Field de Charles Dickens și Illustrated Police News.

Al doilea val, între 1965-1975, a fost și el în primul rând literar. Cele mai notabile lucrări ale sale au inclus In Cold Blood de Truman Capote și Helter Skelter de Vincent Bugliosi, care l-a urmărit pe ucigașul în serie Charles Manson.

În al treilea val din anii 1980, poveștile adevărate cu crime au început să devină multimedia, cu cartea lui Ann Rule The Stranger Beside Me despre criminalul în serie Ted Bundy și serialul semi-interactiv NBC Unsolved Mysteries.

Al patrulea și actualul val a început în 2010. Semnele distinctive ale acestui val se desfășoară în fața noastră în cazul Menendez. Valul actual este captivant, participativ și accesibil. Detectivii amatori, avocații, experții și activiștii proliferează cu fiecare funcție nouă.

Întrebările juridice și etice care apar sunt ce cazuri își fac drum în acest ecosistem și a cui poveste trebuie să spună? Cum este un serial pe Dahmer un pod prea departe când, doi ani mai târziu, un alt serial creat de aceiași producători poate modifica cursul istoriei juridice a Californiei?

Acestea sunt, desigur, întrebări fără răspuns. Între timp, însă, saga fraților Menendez trage un semnal de alarmă despre modul în care "mâna" invizibilă a adevăratei piețe a criminalității va selecta anumite crime față de altele - și va acorda prioritate anumitor victime și infractori deopotrivă față de altele - pe baza unor criterii pe care încă nu le înțelegem pe deplin.

